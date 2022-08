Candidato al Consejo Nacional Electoral niega que esté inhabilitado

Este miércoles 24 de agosto el Congreso pleno hará la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral ya que los actuales terminarán su periodo a finales de este mes.

Los postulados de los partidos ya hicieron las inscripciones y solo resta que la Comisión de Acreditación verifique que todos los requisitos se cumplan para que se pueda dar dicha elección.

Como en los últimos días se ha dicho que Altus Baquero, postulado del Partido Liberal para llegar al CNE, no cumple con la experiencia requerida, él mismo explicó que dichas afirmaciones no son ciertas y tiene los quince años laborales que se necesitan para llegar al organismo electoral.

“Verificar es muy sencillo verificar. La fecha de grado y de pregrado de la universidad del Rosario es del 22 de agosto de 2007, si usted suma desde esa fecha hasta el 22 de agosto de 2022, están claramente los 15 años. La elección es el 24 de agosto así que se cumple el requisito”, dijo Baquero.

Agregó que en el caso de la elección del Consejo Nacional Electoral no hay una convocatoria pública y se trata de una postulación de los partidos políticos. En 2018 el Congreso le consulto al Consejo de Estado si se debería hacer una convocatoria pública para la elección de los magistrados y señaló categóricamente que “no”, que este tema es de los partidos y movimientos políticos, por lo que no se debe hacer otra cosa distinta a la postulación”.

En ese sentido fue enfático en señalar que está habilitado para participar en el proceso de elección que hará el Congreso pleno y que por eso, el Partido Liberal lo respaldó públicamente. Además, negó que esté haciendo modificaciones a su hoja de vida para agregar experiencia laboral.

“Es que para cada nombramiento los requisitos son distintos y en la hoja de vida que esta colgada en el SIGEP, esta lo que se requería cuando me presente para el cargo de secretario general de la Defensoría del Pueblo”, respondió a sus críticos.

Así mismo respondió a quienes dicen que él será la ficha del defensor del Pueblo Carlos Camargo en el CNE. “Lo conozco hace mucho tiempo, más de 15 años, hemos tenido una relación personal y académica, pero yo no soy ficha de nadie, lo que tenemos es el apoyo de una colectividad, de un partido, tal como lo señala la Constitución y la ley”.

Por eso indicó que tiene todas las capacidades y experiencia para el Congreso pleno lo elija el próximo 24 de agosto. “Tengo la preparación que se requiere, me he desempeñado correctamente en los cargos que me han encomendado, tengo los estudios y el conocimiento del sistema electoral, he trabajado al lado de uno de los hombres que más conoce el sistema electoral en Colombia como lo es el doctor Carlos Ariel Sánchez”.

Pese a las declaraciones de Baquero hay quienes insisten en que está inhabilitado, razón por la cual será la Comisión de Acreditación la que determine si podrá o no continuar en el proceso de selección.

Justamente los senadores y representantes a la Cámara que fueron designados en esa tarea se reunirán este lunes para verificar todas las hojas de vida de los postulados y determinar quiénes pueden seguir en el proceso.