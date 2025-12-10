Candidato al Senado que apoyó políticamente a Olmedo López denunció al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por injuria y calumnia: “Que se retracte”

Alexander Angulo Ordóñez es candidato al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana que dirige el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo.

Su nombre trascendió en el país porque el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, arremetió en contra de su aspiración política de cara al 2026.

Carrillo desempolvó un video de Alexander Angulo cuando apoyó la candidatura de Olmedo López al Senado años atrás.

“Vamos con el equipo ganador, para tener pronto un país mejor”, dice la canción que le da apertura al video.

Wadtih Manzur, Olmedo López, Martha Peralta y Alexander Angulo. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO/FOTO CUATRO: PANTALLAZO PUBLICIDAD DE ALEXANDER ANGULO.

“Hola, amigos, mi nombre es Alexander Angulo y este 11 de marzo los invito a que hagan historia: cambiemos el Congreso de la República por una mejor educación, un campo digno y una salud de calidad. Los invito a votar en el tarjetón Decentes, 3, Olmedo López al Senado, y en la consulta apoyemos a Gustavo Petro. Muchas gracias”, expresó Angulo en ese momento.

El hoy candidato al Senado—a juicio de Carrillo— “es el eslabón perdido entre Olmedo López y Sneyder Pinilla. Lo he dicho varias veces y el tipo pasa de agache”.

Según el director de la UNGRD, “fue uno de los que quiso atrincherarse en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un contratista que ni siquiera pasaba cuentas de cobro. Espero que la Fiscalía lo llame a testificar; sin duda sabe mucho y aún hay demasiadas piezas que faltan en el rompecabezas de la empresa criminal que se enquistó en la UNGRD”.

Alexander Angulo no se quedó callado y le respondió a través de sus redes sociales porque quiso hacerlo personalmente y no lo consiguió.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. | Foto: GUILLERMO TORRES

Angulo llegó este miércoles a la sede de la UNGRD, en Bogotá, y no encontró a Carrillo.

“Estoy en la puerta donde queda la UNGRD, desde muy temprano estuve acá buscando al director Carlos Carrillo. Desde muy temprano lo estuvimos buscando para aclararle unas cosas, pero nos dicen que llega a las 9:00 a.m., 10:00 a.m. Nos informan que es su horario de llegada. Quizás el frío le afecte al señor director”, expresó.

No obstante, grabó un video donde le respondió los señalamientos.

“Señor director, al ser candidato por una lista, la ventanilla única verifica los antecedentes penales y todas las cuestiones que pueda tener como ciudadano. Si estoy inscrito significa que tengo todo al día”, afirmó.

Olmedo López y Carlos Carrillo | Foto: Foto UNGRD y foto SEMANA

Pidió a la Procuraduría investigar “el actuar” de Carlos Carrillo porque se está extralimitando en sus funciones.

“Es director de una entidad misional. Debería dedicarse más bien al reasentamiento de Rosas Cauca. No sé si esas familias ya tienen sus casas, no sé si las tienen las familias de Piojó, Quetame. Debería dedicarse a su función misional que es la UNGRD”, manifestó.

Y le solicitó públicamente “que se retracte por sus afirmaciones. Hemos interpuesto los mecanismos judiciales competentes ante la Fiscalía por injuria y calumnia”.

Reconoció que sí conoce a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.