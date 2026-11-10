Capturan en Popayán a alias ‘Caballo’, señalado cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Una nueva operación contra las estructuras criminales que delinquen en el suroccidente del país fue reportada por el presidente de la República, quien confirmó la captura de alias ‘Caballo’, señalado cabecilla de comisión del Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.

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De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el procedimiento se desarrolló en la vereda Los Cerrillos, en zona rural de Popayán, durante la Operación Krathos, adelantada por la Fuerza Pública.

Alias ‘Caballo’ es señalado de estar vinculado con homicidios de líderes sociales, masacres de alto impacto, reclutamiento de menores de edad, amenazas y extorsiones. Además, las autoridades lo relacionan con la dirección de acciones criminales que han contribuido al deterioro de las condiciones de seguridad en diferentes zonas del departamento.

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Durante el operativo también fueron incautados seis teléfonos celulares y un computador portátil. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades y serán sometidos a análisis para obtener información que permita avanzar en las investigaciones, identificar posibles redes de apoyo y establecer el alcance de las actividades ilegales de la estructura que presuntamente estaba bajo su mando.

El jefe de Estado destacó el resultado de la operación y aseguró que las acciones contra las organizaciones armadas ilegales continuarán en el departamento. Según su pronunciamiento, la estrategia está dirigida tanto contra las estructuras criminales como contra las economías ilegales que financian su funcionamiento.

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Abelardo De La Espriella y capturas Foto: Fuerza Pública - Presidencia

La captura de alias ‘Caballo’ representa un nuevo golpe contra el Frente Jaime Martínez, una de las estructuras de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ con presencia en el Cauca, departamento que enfrenta una compleja situación de orden público por la actividad de grupos armados ilegales.

Finalmente, el presidente reiteró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones ofensivas contra estas organizaciones y cerró su mensaje con la consigna: “¡El miedo cambió de bando!”.