Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un grave accidente en Medellín

Una de las camionetas de la caravana del precandidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió este jueves, 28 de agosto, un grave accidente de tránsito en la ciudad de Medellín.

En medio de la situación, el exministro del Interior, resultó ileso. Sin embargo, se reporta que al menos nueve personas, entre ellos el conductor de una de las camionetas y varios de sus escoltas y policías, resultaron heridos.

Los hechos se registraron cuando Palacios se encontraba en una gira por la capital antioqueña y en medio del desplazamiento hasta Rionegro, ocurrió el accidente.

De acuerdo con el equipo de prensa del precandidato, el jefe de seguridad le dio una instrucción a Daniel para que cambiara de carro y tras pasar dos minutos, ocurrió el siniestro.

En el accidente también se vieron involucrados dos motos que hacen parte del esquema de seguridad del exministro, mientras que el vehículo, que sufrió casi pérdida total, se encontraba buena parte de sus escoltas.

Por fortuna, el exministro del Interior, resultó ileso. | Foto: Suministradas a SEMANA

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta personal de X y reveló más detalles del accidente que se registró en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe.

“En el vehículo principal donde viajaba Daniel, los uniformados de la Policía notaron un ruido extraño, por lo que se decidió trasladarlo a otra camioneta de la caravana. Minutos después, el vehículo, al parecer, se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”, mencionó el mandatario.

Así mismo, el alcalde se refirió a las personas que resultaron heridas, donde detalló que por siete policías y dos integrantes de la UNP se vieron involucrados en este hecho.

“A esta hora reciben atención médica. Están siendo remitidos a centros asistenciales. Oramos por su recuperación”, dijo Gutiérrez.

Por último, el mandatario de Medellín mencionó que se comunicó con el precandidato para conocer su estado de salud: “He hablado telefónicamente con el Dr. Daniel, que se encuentra en buen estado”.

Por su parte, Palacios agradeció la pronta respuesta del alcalde de Medellín y el personal de emergencia en medio de este incidente: “Alcalde Fico muchas gracias y especialmente un saludo de gratitud con todos los servicios de urgencias de la ciudad de Medellín”.

Así mismo, el precandidato envió un mensaje a las personas que resultaron heridas: “Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos”.