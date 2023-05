Carlos Amaya: “Si el Pacto Histórico quiere buscar acuerdos con el Verde para la Alcaldía de Bogotá debe pensar en alternativas distintas” a Gustavo Bolívar

SEMANA: ¿Cómo se convierte en copresidente de la Alianza Verde?

CARLOS AMAYA: Inmensamente feliz. Yo, realmente, siento que este es un anhelo cumplido. Desde que empecé en el Partido Verde en el año 2010, cuando fui el presidente fundador de la organización de jóvenes, en un recorrido por todo el país, recuerdo que en un carro escuchando Calle 13, logramos inspirar a un montón de jóvenes a que hicieran política, los recogimos de lo que fue la Ola Verde. En San Jerónimo hablábamos de la posibilidad de que algún día, alguno de nosotros, pudiera convertirse en copresidente del partido. Eso pasó 13 años después. Es un anhelo de muchos años. El año pasado, con el resultado de la consulta presidencial, logramos dar un importante paso. Logré sacar la votación más alta de un líder verde. Eso nos ayudó a consolidar un liderazgo nacional con las bases del partido que fueron quienes propusieron que yo fuera copresidente.

SEMANA: ¿A quién entra a reemplazar?

C.A.: Eso es lo bueno. El doctor Rodrigo Romero reemplaza al doctor Carlos Ramón González. La copresidencia estaba aprobada para tres personas: el doctor Antonio Navarro, quien tiene un liderazgo especial y una autoridad política dentro del Verde; Antanas Mockus, el senador más votado y Carlos Ramón que representaba los Verdes históricos, los fundadores. Y esa configuración se amplía para que entre un liderazgo nuevo que representa una tendencia del partido y un ejercicio exitoso de iniciar desde abajo, de la base y llegar a lo más alto. Eso me llena de regocijo.

SEMANA: A propósito de Antanas Mockus, ¿qué pasó con él?

C.A.: Es un hombre muy importante para el partido, hace rato no hablo con él. Estuvo muy presente en las discusiones del partido sobre la decisión que se debía tomar frente a la campaña presidencial. Desde ese entonces yo no lo veo, pero sé que es un hombre que está muy pendiente del partido.

Carlos Amaya decidirá en junio si aspira a la Alcaldía de Bogotá o la Gobernación de Boyacá. - Foto: Bani Gabriel Ortega

SEMANA: Con la presidencia de la Alianza Verde, ¿abortó la idea de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá?

C.A.: En la Alianza Verde siempre ha habido una sana costumbre y es que los liderazgos que el partido pretende promover para elecciones importantes- como ocurrió en Cali, en Bogotá con Enrique Peñalosa-, los ha puesto en lugares de visibilidad como copresidencias. Esto quiere decir que no es cierto que con mi nombramiento como copresidente ya no pueda aspirar a nada. Todo lo contrario. No tengo afán de tomar una decisión, estoy revisando con detenimiento, estoy explorando las bases del partido. En Bogotá he hablado con ediles, concejales, presidentes de junta. Hay un apoyo mayoritario dentro del Verde, pero la decisión no es urgente tomarla. Al contrario, lo urgente es poder impulsar en el partido un ambiente de unidad que permita que todos los sectores tengan garantías para iniciar estas tareas electorales. Tomaré la decisión con calma, pero no la he descartado.

SEMANA: Me dicen personas cercanas a usted que lo ven más inclinado a aspirar a la Gobernación de Boyacá. ¿Es real?

C.A.: He dicho lo siguiente en círculos más cercanos: lo razonable es que yo aspire a la Alcaldía de Bogotá, lo lógico después de una consulta presidencial y de haber tenido un resultado electoral tan importante, pero siempre le digo a todo el mundo que mi corazón está en Boyacá. Amo mi tierra, soy feliz allí en esas montañas. No es una decisión fácil, es una decisión entre la razón y el corazón.

SEMANA: ¿Pero le pesa más el corazón que la razón?

C.A.: En distintos momentos de la vida he tomado decisiones de manera diferente. Estamos en esa tarea de decidir.

SEMANA: ¿Cuándo decide?

C.A.: Estoy trabajando en una empresa privada y soy consultor en un gremio. Por respeto a ellos, creo que no puedo tomar una decisión mientras laboro allí. Termino este mes esas dos tareas y espero que en junio ya tenga una decisión tomada.

Rodrigo Romero y Carlos Amaya, nuevos copresidentes de la Alianza Verde. - Foto: SEMANA, Alianza Verde

SEMANA: Lo confirmado es que aspirará en las regionales de octubre.

C.A .: Sí, en elecciones es muy importante que los liderazgos que tiene el partido puedan ayudar a ganar elecciones. Ese es el objetivo de una colectividad.

SEMANA: ¿En el caso de Bogotá la Alianza Verde debe hacer unión con el Pacto Histórico?

C.A.: No hay que descartarlo, hay que revisarlo. Esa es una pregunta que habría que hacerle al Pacto Histórico. Uno no puede hacer alianza con quien se dedica todo el día a deteriorar el proceso que se ha construido desde la Alianza Verde. El Pacto Histórico en Bogotá está equivocado de enemigo. Nosotros no somos enemigos del Pacto, ellos sí nos ven como eso. Claudia López no puede ser la enemiga del Pacto. Quizás todo lo contrario, es su más grande aliada. Ellos deben revisar bien. Pensar que porque nosotros somos alternativos tienen que dedicarse a acabarnos, cuando es el Verde el que respalda al gobierno y ha sido fundamental para que este mandato no tenga una crisis política peor a la que ya tiene.

SEMANA: ¿Usted, eventualmente, se ve respaldando a Gustavo Bolívar en una posible alianza entre su partido y el Pacto Histórico?

C.A.: Eso es algo que yo sí descarto. Hablo en nombre propio. No creo que uno sea tan incoherente y finja demencia y salga a respaldar a alguien que ha tenido unas diferencias tan de fondo, no solo con sus planteamientos, sino con la forma de hacer política. Él ha sido absolutamente desmedido con los ataques hacia la Alianza Verde. Creo que de fondo hay un problema muy serio con el que el jefe de la Policía sea alguien que se ha dedicado a denigrar de la institución. Eso empeorará la seguridad. A Bogotá le conviene alguien que tenga un nivel de moderación y entienda que no se puede ser jefe de la Policía atacándola. Y no se puede pretender tener una ciudad donde haya un flujo de tráfico tranquilo, orden, que no haya bloqueos, impulsando la primera línea. Si el Pacto Histórico modera y dice bueno, vamos a tener otro candidato más moderado, se puede revisar. Con Gustavo Bolívar, al menos desde mi punto de vista, es complicado.

Carlos Amaya dijo que la alcaldesa Claudia López no es enemiga del Pacto Histórico. - Foto: Twitter: @ClaudiaLopez

SEMANA: El problema es que hasta ahora el más opcionado candidato a la Alcaldía de Bogotá es Gustavo Bolívar.

C.A.: Eso es lo que tiene que revisar el Pacto, si quieren buscar acuerdos con el Verde deben pensar en otras alternativas distintas que no generen tanta polarización. Bogotá, hoy más que nunca, necesita reconciliación, moderación y unidad y no polarización.

SEMANA: ¿La Alianza Verde debe seguir en la coalición de gobierno?

C.A.: Esa es la decisión que tomó la gran mayoría del partido. Yo voté para que el Verde fuera independiente, pero esa fue la decisión que tomó la colectividad y hay que respetarla. Yo creo que la Alianza Verde debe apostarle a que un gobierno alternativo, al primero en la historia, le vaya bien. Y lo dice alguien que no votó por Petro. Eso no significa votar a ciegas todo lo que el gobierno propone. Significa mejorar lo que el gobierno propone (...) Yo no creo que los partidos puedan estar cambiando de una posición de independiente a gobierno a menudo en muy poco tiempo. Creo que hay que dar un tiempo para que las cosas se decanten y avancen.

SEMANA: ¿Y cómo ve los primeros nueve meses de Petro?

C.A.: Absolutamente comprensible que cuando llega el primer gobierno alternativo de la historia y se pretendan hacer cambios estructurales se generen grandes problemáticas como las que se han generado. El gobierno tiene que tomar decisiones de fondo y enderezar el rumbo en muchas cosas. Creo que las motivaciones del presidente Petro y el gobierno son las correctas: el país va mal, hay que cambiar y los cambios pisan callos.

SEMANA: ¿Cómo ve la candidatura de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá?

C.A.: No lo podría responder porque hay muchas diferencias del Verde con Carlos Fernando Galán, pero a mí, de manera particular, me parece un extraordinario dirigente, es un hombre decente, gran líder. Yo me senté con él. No es una posición del partido, es mi opinión.

SEMANA: ¿Y cuándo se sentó con él?

C.A.: Yo me senté con él hace un par de meses, conversamos, nos tomamos un tinto, en muy buena tónica, fue una charla amable y constructiva.

SEMANA: ¿Y con Rodrigo Lara?

C.A.: También almorcé con él, conversamos muy bien, con él tenemos una buena relación.

SEMANA: ¿Podría interpretarse como una opción a futuro de una posible convergencia del candidatos del centro a la Alcaldía de Bogotá?

C.A.: Sí, es sin duda abrir esa puerta, pero en este momento es prematuro tomar una decisión al respeto.