Carlos Fernando Galán dice que si una de las grandes EPS colapsa en Bogotá, las consecuencias serían peores que la pandemia; Carolina Corcho respondió

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, no esquivó uno de los temas que hoy está preocupando a los colombianos: la posible crisis económica que enfrentan las EPS Sura, Sanitas y Compensar como consecuencia del no giro de recursos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Dicen que soldado avisado no muere en guerra , pero eso no siempre es así. Llevamos varios meses oyendo sobre una inminente crisis en el sector salud. El gobierno nacional ha dedicado inminentes esfuerzos para sacar adelante su reforma a la salud y parece estar dispuesto, incluso, a arriesgar la vida de millones de colombianos”, explicó Galán.

Recordó la carta que Sura, Sanitas y Compensar le enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde le expusieron, entre otras palabras, que estaban cerca de colapsar porque no les giraban recursos económicos.

“La relación entre las EPS y el Gobierno nacional parece estar rota desde hace bastante tiempo”, dijo el hoy candidato. Y no es extraño, según él, “ cuando el gobierno ha sido claro en su intención de eliminar las EPS”.

Si Sura, Sanitas y Compensar colapsan, “Bogotá tendría que ver cómo reorganizar a más de 3.700.000 personas en el sistema de salud y, claramente, la Nueva EPS no tiene capacidad para recibirlos. ¿Quién atendería a estas personas? ¿Están los hospitales en capacidad de hacerlo sin necesidad de intermediación de las EPS?”, preguntó .

“Estamos advertidos de la crisis si no actuamos, el Gobierno nacional debe escuchar, dialogar y poner a los colombianos por encima de los intereses políticos. Aprobar la reforma a la salud no puede costarnos vidas. Es urgente garantizar que la contingencia en la población esté cubierta (…). No juguemos con la vida de la gente, la reforma a la salud y las discusiones políticas pueden esperar”, manifestó.