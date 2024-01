Carlos Lehder califica de “payaso” a alias Popeye y dice que el narcotráfico no financió al M-19 para la toma del Palacio de Justicia

No obstante, Lehder, como lo habla en su libro Vida y muerte del Cartel de Medellín (Penguin Random House), enfatizó en su entrevista con SEMANA que el narcotráfico no financió la toma del Palacio de Justicia y le quitó peso a lo dicho por Popeye.

“La verdad de lo que ocurrió se la llevaron los guerrilleros muertos, yo explico en el libro mi opinión al respecto, pero le aseguro que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver ni con la toma, ni con la financiación, ni sabíamos de forma alguna, ni Pablo ni yo ni ninguno de que iba a ocurrir ese episodio, y menos financiar eso. Es claro que la toma y control de un objetivo por guerrilleros no requiere inmensa financiación, porque el guerrillero no cobra sueldo ni es un mercenario ni está bajo contrato de los mercenarios“, señaló.