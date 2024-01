Carlos Lehder se ratifica y dice que el expresidente Alfonso López Michelsen sí recibió dineros del Cartel de Medellín: “Vi la plata con mis ojos”

Carlos Lehder, uno de los fundadores del Cartel de Medellín, habló desde Alemania con la directora de SEMANA, Vicky Dávila. En una extensa entrevista que será divulgada en el programa Vicky en Semana este miércoles 24 de enero a las 12:00 m., reafirmó algunas confesiones de su más reciente libro. Además, develó nuevos secretos que no detalló en su texto, editado por Penguin Random House, que ya está en las librerías del país.

Lehder, quien mantiene una memoria intacta a sus 74 años, reafirmó que el expresidente Alfonso López Michelsen sí recibió dineros del narcotráfico, de manos de él y de Pablo Escobar.

“Yo no planeaba destapar la botella política porque después va a ser difícil ponerle el corcho nuevamente. Obviamente que en esos años, y tal como lo describo en el libro, Pablo (Escobar) y yo hicimos todo lo pacíficamente posible en un principio para lograr la suspensión del tratado de extradición y eso incluía sobornar a todos los políticos posibles. Eso ocurrió”, afirmó.

Dávila le preguntó directamente a Lehder por el expresidente Alfonso López Michelsen. “¿Recibió plata del Cartel de Medellín? ¿De Pablo Escobar?”.

Y él, sin asomo de duda, respondió. “Soy muy específico, el caso se extiende hasta las cortes federales de Estados Unidos, este episodio de las donaciones que Pablo y yo, junto con otros miembros del Cartel de Medellín, entregamos a los hermanos Londoño White, me refiero a Diego y Santiago Londoño, en una reunión en el Hotel Intercontinental de Medellín, creo hace 40 años. Yo soy sincero: prefiero ver que con dineros de economías subterráneas se apoye la democracia y no ver a embajadas de derechas o de izquierda apoyando a nuestros candidatos”, respondió.

La directora de SEMANA insistió: “Usted dice en su libro que en esa reunión del Hotel Intercontinental estuvo Alfonso López Michelsen y que le entregaron un paquete con 800.000 dólares -de la época- a Diego Londoño White. ¿Eso fue así?”.

El excapo del narcotráfico respondió: “Ciento por ciento ocurrió así. Fue la primera vez que conocí al doctor López y fue la primera vez que Pablo conoció al doctor López. Se le hizo presente que nuestro interés como comerciantes era oponernos al tratado de extradición, que éramos ocho participantes, ocho miembros del cartel. Y como lo explico en el libro, el Cartel de Medellín se constituyó en un organizado cartel cuando el presidente de Colombia Turbay Ayala negoció secretamente un tratado de extradición con el Gobierno de Washington”.

Insistió en que su meta y la de Escobar era oponerse al tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. “Eso tomó varios años, pero la Corte Suprema de Justicia de este país nos dio la razón y declaró el tratado inconstitucional”, recordó.

El colombo-alemán también entregó detalles de lo que ocurrió en el encuentro con Alfonso López Michelsen en el Hotel Intercontinental de Medellín. “Como narcos, nosotros actuamos en una profesión clandestina que tenía sus propios códigos de conducta. Y la única amenaza que nos obligó a entrar en la arena política, primero contactando a los grandes líderes del país, fue el miedo a ser extraditados a Estados Unidos”, dijo.

Según destacó Lehder, el expresidente López “hizo aseguranzas, generalizando, que él creía que el tratado de extradición no sería aplicado en su gobierno, si ganaba”.

En el libro, Lehder escribió sobre un episodio que ocurrió después de ese encuentro en el hotel de Medellín y fue cuando López Michelsen, después de haber recibido los 800.000 dólares para su campaña, según Lehder, se contradice y afirma que sí extraditarán a los narcos. Lehder afirma que Escobar entró en cólera.

“¿Qué mensaje llegó de la campaña de Alfonso López Michelsen a Pablo Escobar?”, preguntó Vicky Dávila a Lehder.

“Ocurrió el incidente de que un día después de nosotros haber entregado las donaciones (800.000 dólares), claro, cada uno de nosotros, miembros del cartel, era jefe de extensas organizaciones de producción y contrabando de cocaína. El líder, el jefe de jefes, Pablo Escobar, llevaba la palabra. La campaña, por A, B o X se pronunció al día siguiente y dijo que respaldaba la extradición de colombianos. Pablo se encendió en ira y me llamó. Me dijo: ‘Hagamos algo’. Yo convoqué a la prensa, incluyendo a El Tiempo a la misma suite presidencial del Hotel Intercontinental y les conté hasta dónde se había sentado el expresidente López Michelsen, lo que se habló, lo que se dijo. Eso está publicado en el diario El Tiempo”, narró.

Lehder, hoy en libertad después de purgar más de 15 años de cárcel en una prisión de Estados Unidos, también les habló a quienes lo desmienten.

“Yo siempre he tenido detractores. Cuando pagué mi condena de 33 años, día por día, de suplicio carcelario, recibí todo tipo de calumnias, sindicaciones y no podía hablar. Tengo 74 años, he logrado mi libertad, soy un hombre rehabilitado y, obviamente, el futuro de Colombia está en la juventud que heredará esa maravilla de país. Quiero decirles a ellos mis experiencias para que lo que ocurrió en el Cartel de Medellín no vuelva a suceder”.

Y agregó: “Mi veracidad, la verticalidad de mi palabra me dio mi libertad. Pablo Escobar confió en mi palabra por muchos años, el Gobierno americano, con quien no tengo cuentas pendientes, confió en mi palabra y me dio mi libertad; el primer ministro de las Bahamas confió en mi palabra y negociamos con él y yo le pagaba mensualmente. Lamentablemente ese era el código de conducta de narcotraficantes internacionales que tienen que sobornar a las autoridades para conseguir protección. Esa era la estrategia, la táctica”.

Carlos Lehder también le contó a Vicky Dávila otro episodio con el expresidente Alfonso López Michelsen.

Ocurrió en Panamá, aunque él no estuvo presente. “Cuento el episodio, según lo que me dijo Pablo Escobar cuando llegó a Nicaragua. No voy a especular, por muchísimos años ha existido la falsa narrativa de que yo estaba en Panamá y que participé en las conversaciones con el procurador, de unas rendiciones, absolutamente falso. Después de que Pablo asesinó al ministro de Justicia (Rodrigo Lara Bonilla), yo nunca más volví a Panamá”.

Añadió: “Yo expliqué ante la Corte Federal de Miami e, inmediatamente, los fiscales solicitaron la presencia del expresidente Alfonso López Michelsen, quien se encontraba en Miami. Fueron a solicitarle, le dijeron: ‘Venga para que usted testifique en la Corte porque tenemos evidencia de que usted se ha reunido con el Cartel de Medellín’. Él, sabiamente, rechazó asistir a la Corte y al día siguiente huyó de regreso a Colombia en el avión presidencial que le prestó el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, él le envió la aeronave a rescatarlo. Esa es la verdad, la realidad, no tiene reversa, por qué, cómo y cuándo López decidió hacer su viaje de regreso y huir de las autoridades norteamericanas, él nunca se refirió a eso”.

“Si esa versión es así, ¿por qué a Alfonso López nunca le pasó nada ante la justicia de Estados Unidos?”, preguntó la directora de SEMANA.

“La justicia no le hizo cargos, lo citó a testificar sobre su relación con el Cartel de Medellín y él huyó. Yo testifiqué contra el general, dictador, Manuel Antonio Noriega, previamente pidiéndole permiso a Pablo Escobar a través del padre García Herreros. Pablo me autorizó: ‘Haga lo que usted necesite hacer que yo ya resolví mi situación’. En el libro está. Si yo hubiese mentido a Pablo, inventado, fabricado historias, Pablo Escobar, que ya estaba en prisión en la Catedral, él que no era mudo, hubiese protestado, denunciado, reunido a la prensa. Él se enteró por sus abogados detalladamente de mi testimonio, incluyendo que Alfonso López Michelsen era su protector y padrino político. Pablo guardó silencio porque era la verdad, nada más que la verdad”.

Vicky Dávila interrogó nuevamente: “¿Usted se sostiene en que el protector político de Pablo Escobar era el expresidente Alfonso López Michelsen?”. Y Lehder respondió: “Hasta el día que me muera, así es”, respondió.

El exlíder del Cartel de Medellín también se refirió a la carta que le escribió Escobar a Alfonso López Michelsen cuando perdió las elecciones frente a Belisario Betancur.