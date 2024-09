Carolina Corcho se defiende y responde a polémica: dice que apoyar a ciudadanos en gestión de medicamentos y procedimientos “no es tráfico de influencias”

“Les agradezco a las personas que me han escrito por mensaje interno para solicitar apoyo de nuestra red ciudadana solidaria, para acceso a medicamentos, procedimientos y citas en salud , que me escriban de nuevo por el medio público o privado que han utilizado para comunicarse con nosotros, para verificar y poder hacer seguimiento a la gestión de manera permanente, hasta que sea efectiva la atención requerida. Un Abrazo”, escribió textualmente la exministra.

“No es un asunto en el que me paguen. Nada. Es un asunto de carácter humanitario, es como si a mi me dicen que no puedo ser defensora de derechos humanos porque tuve un cargo público. Eso no tiene sentido. Yo he sido siempre defensora del derecho a la salud”, enfatizó.