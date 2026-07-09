Política

Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros de la Casa de Nariño en la era de Abelardo De La Espriella

El presidente electo reveló dos nuevos nombres que llegarán a su gobierno.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de julio de 2026 a las 7:45 p. m.
Nuevos voceros del Palacio de Nariño
Nuevos voceros del Palacio de Nariño Foto: Semana

El equipo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, reveló dos nuevos nombres que integrarán el equipo del alto gobierno: Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros del Palacio de Nariño.

En desarrollo...