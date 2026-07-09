Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros de la Casa de Nariño en la era de Abelardo De La Espriella

El equipo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, reveló dos nuevos nombres que integrarán el equipo del alto gobierno: Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros del Palacio de Nariño.
En desarrollo...
El presidente electo reveló dos nuevos nombres que llegarán a su gobierno.
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El equipo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, reveló dos nuevos nombres que integrarán el equipo del alto gobierno: Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros del Palacio de Nariño.
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