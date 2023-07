Casi un año después de llegar al poder, y en medio de todo tipo de polémicas, la vicepresidenta Francia Márquez no ha cumplido con las expectativas

Pero a punto de cumplir un año en el poder, la verdad es que Francia Márquez tiene pocos logros por mostrar y ella misma así lo ha reconocido. En entrevista con el medio alternativo Cofradía para el cambio, al ser interrogada sobre su mayor logro en el Gobierno hasta ahora, admitió: “No, todavía no hemos logrado mucho, no hemos tenido avances”.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo criticó radicalmente la conformación de este ministerio: “La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco, sino máximo dos viceministerios, como ocurre en otros ministerios; no 20 direcciones generales, sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”.

Lo que causó más revuelo fue la respuesta que le dio a las críticas, en una entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila: “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que, a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la trasporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento”.

Ejemplo de ello fue su respuesta durante el escándalo del helicóptero cuando apuntaló a su condición socioeconómica: “¿Por qué la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puede usar?” y subrayó: “Le guste a la élite colombiana o no”. Así mismo aseguro que si no tuviera su color de piel y viniera de donde viene no la criticarían por el uso de estas aeronaves: “Si fuera blanca y de elite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal”.