Centro Democrático arremete contra Petro por declaración del ministro de Salud: “Nos quieren expropiar a nuestros hijos”

Por esa razón, las reacciones no se han hecho esperar y han manifestado que lo dicho por el ministro es un peligro para Colombia. Desde el Centro Democrático dijeron que ese tipo de declaraciones no se pueden tolerar y que es una advertencia.

“Ahora Petro, a través de su ministro de Salud, nos quiere expropiar a nuestros hijos en Colombia. Eso es comunismo puro y duro y es una estrategia para atacar nuestra célula fundamental colombiana que es la familia, que es donde se cimienta toda nuestra unidad. Tenemos que rechazar tajantemente esta propuesta comunista que hace Petro a través de su ministro de Salud. No solamente quieren expropiar el país, nuestras instituciones y el Estado de derecho y la salud, sino ahora también a nuestros hijos. No lo podemos permitir”, dijo.

“Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque, que las familias colombianas no están solas”, dijo Cabal.