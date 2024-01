Centro Democrático condicionaría el respaldo al alcalde Galán en el Concejo si no presenta plan de choque contra la seguridad

El concejal, Julián Uscátegui, aseguró que espera decisiones contundentes por parte del alcalde Galán, que muestren un férreo compromiso con la seguridad, la fuerza pública y la restricción del consumo de drogas en el espacio público; de lo contrario, no podría apoyar la entrada de su partido, el Centro Democrático, a la coalición de gobierno.

“Si el alcalde Galán no toma decisiones inmediatas para poner en cintura a los criminales en Bogotá ni muestra un verdadero compromiso con la fuerza pública y los veteranos, no podría apoyar la entrada de mi partido a la coalición de gobierno” aseguró el concejal Uscátegui.

En ese orden de ideas, hasta dicha fecha, Uscátegui no tomaría una decisión final sobre un apoyo o no, al gobierno distrital.

A las dudas de Uscátegui de apoyar o no como partido de gobierno a la administración Galán, se suman las posiciones de los concejales Daniel Briceño y Diana Diago, quien consideran que la colectividad se debe declarar en independencia.

“El Centro Democrático tiene que ser un partido independiente. Yo creo que esta administración, a la que nosotros no le hicimos campaña, tiene claramente matices de izquierda con Carlos Fernando Galán como alcalde y entonces no se explica uno cómo el Centro Democrático se va a declarar como partido de Gobierno. Es inconcebible” , aseguró recientemente la concejal Diago a SEMANA.

La concejal puntualizó: “por eso le hago un llamado a Carlos Fernando Galán para que le presente un plan de choque a la ciudad en temas de seguridad, no aguantamos más, no resistimos más lo que pasa hoy en la ciudad”.

De acuerdo con el funcionario, la transformación de las estrategias es necesaria teniendo en cuenta que Bogotá no tiene cómo ubicar un uniformado en cada rincón de la ciudad y es pertinente redistribuir mejor los recursos humanos existentes.

“Puedo decir con completa seguridad, aunque puede ser muy impopular que lo diga, no hay cómo poner un policía o un soldado en cada metro de la ciudad, esa no sería una ciudad segura; lo sería aquella ciudad en la que el comportamiento de los ciudadanos, de los privados, de las instituciones, esté coordinada de manera tal que los criminales no tengan espacio”, sostuvo el secretario Restrepo.