Centro Democrático reclamó al presidente Gustavo Petro por mensajes contra el partido: “Carga en la conciencia el asesinato”

Desde el partido de oposición cuestionaron al mandatario por los mensajes que afectan a sus militantes.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025, 2:25 p. m.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe le contestó al presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA, Presidencia

Siguen las peleas entre el Centro Democrático y el presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario enviara varios mensajes en contra de la colectividad, especialmente contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, a quien responsabilizó de supuestamente estar relacionada con los falsos positivos.

Desde el partido volvieron a reclamarle por sus mensajes sobre la colectividad, más cuando se han presentado hechos de violencia contra varios de sus militantes y que han cobrado vidas.

“Presidente Petro, usted vuelve a recurrir a sofismas de distracción para tapar la verdad que no quiere admitir. Su desgobierno carga en la conciencia el asesinato de un joven en Urabá, de un candidato presidencial y de más de seis colombianos cada semana en más de 60 masacres solo en lo corrido de este año”, dijeron.

El partido reclamó porque el Gobierno no estaría protegiendo a los colombianos. Aseguraron que en 700 municipios estarían “sitiados por el hampa” y cuestionaron que, en vez de afrontar esa realidad, Petro se estaría refugiando en “discursos prefabricados por sus aliados ideológicos”.

“Abra los ojos: hoy Arauca está sometido por sus ‘amigos’ del ELN y en Anorí, tras un ataque contra un Ejército que usted debilitó y desmoralizó, la Patria llora un héroe asesinado y tres soldados heridos. ¡Y las cuentas sobre su desgobierno son interminables!”, le dijeron.

Contexto: Cambio Radical y el Centro Democrático le reclaman a Gustavo Petro por mensajes estigmatizantes en contra de sus líderes

Por eso, le enviaron un mensaje: “Su reinado de mentiras termina en 2026, señor Petro”.

Entre los últimos mensajes que envió, el mandatario había responsabilizado al Centro Democrático como partido de Gobierno por los falsos positivos. “Hay una responsabilidad histórica entre los militantes de un partido, peor aún en sus dirigentes, y el crimen de lesa humanidad que cometen integrantes del gobierno por políticas del gobierno. Se llama complicidad histórica”, aseguró el mandatario.

Instalación del Congreso 2025
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia ha sido blanco de ataques del presidente Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Ante esos relacionamientos, especialmente en contra de la senadora Paloma Valencia, el expresidente Uribe le respondió a Petro reclamando que esas estigmatizaciones han llevado a hechos de violencia en contra de sus militantes.

“Los señalamientos del presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño, como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema”, aseguró.

Asimismo, en un comunicado conjunto, Cambio Radical y el Centro Democrático le reclamaron al presidente Petro por los ataques contra sus militantes. “No son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”, dijeron.

