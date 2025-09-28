Centro Democrático le responde a Petro sobre las masacres en la Comuna 13: “La JEP nunca ha responsabilizado a Álvaro Uribe”

El partido Centro Democrático le salió al paso a la publicación que realizó este domingo, 28 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, frente a un informe presentado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionado con las masacres de la Comuna 13, en Medellín.

El mandatario escribió en su cuenta de X: "Podemos hablar ya de la masacre cometida en la comuna XIII, por el gobierno de Uribe y los paramilitares, para retomar a sangre y fuego las comunas populares de Medellín".

El mensaje se dio en respuesta a un informe presentado por la JEP, en el que se refiere a la exhumación de un séptimo cuerpo que correspondería a otra víctima de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín.

“El Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF), de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, ubicó y exhumó un séptimo cuerpo en el sector conocido como La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín”, señaló.

El hallazgo de los restos se registró en la tarde del jueves, 25 de septiembre, en la zona de ampliación decretada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en abril de 2025.

La JEP exhumó un séptimo cuerpo que correspondería a otra víctima de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, en la zona protegida con medida cautelar.

Este nuevo hallazgo confirma la denominación de este lugar como fosa común.



“Con este nuevo hallazgo ya son siete las víctimas encontradas en La Escombrera, confirmando así su carácter de fosa común, tal como lo denunciaron las familias buscadoras durante más de dos décadas”, señaló la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según explicó el tribunal de justicia transicional, se ubicaron las estructuras óseas tras un proceso cuidadoso de excavación que, entre julio de 2024 y septiembre de 2025, ha removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra.

Sin embargo, las palabras de Gustavo Petro no cayeron bien en el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, por lo que no dudaron en responder ante las críticas del jefe de Estado.

“La JEP ha investigado la Comuna 13, pero en ninguna parte responsabiliza a Álvaro Uribe de masacres. Lo que sí está probado es que esa intervención permitió liberar a los habitantes del yugo de guerrillas y combos”, manifestó la colectividad a través de sus redes sociales.

Y agregó: “Petro insulta a las víctimas al distorsionar la verdad. Como siempre Petro manipula. La Comuna 13 no fue ‘masacre del gobierno’, fue la acción del Estado para recuperar un territorio que la guerrilla y bandas tenían secuestrado. La JEP nunca ha vinculado a Uribe como responsable”.

La JEP resaltó que de las siete víctimas recuperadas en La Escombrera, cuatro fueron plenamente identificadas y entregadas a sus familias, mientras que dos permanecen en análisis de laboratorio en Medicina Legal.