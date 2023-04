César Augusto Londoño compara extorsión en Once Caldas con renuncias pedidas por el gobierno Petro por no apoyar reforma a la salud

El periodista deportivo César Augusto Londoño generó gran controversia en Colombia luego de publicar el caso de extorsión, hecho público con jugadores juveniles del Once Caldas, con las renuncias que solicitó el gobierno del presidente Gustavo Petro a los funcionarios que pertenezcan a los partidos políticos que decidieron no apoyar la reforma a la salud.

Desde el plano político, en la Casa de Nariño les pidieron la renuncia protocolaria a funcionarios de alto cargo en el Gobierno nacional que tendrían una representación política en los partidos Liberal, de La U y Conservador. Se trata de los viceministros de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, del partido Conservador; Sergio Octavio Valdés, viceministro de las TIC, de La U, y también afín a esa colectividad la viceministra de esa cartera, Nohora Mercado, junto con Felipe Arbouin, viceministro de Vivienda, del Partido Liberal.

Algunos sectores políticos han advertido que se trata de una estrategia de presión desde la Presidencia de la República para que sea aprobada en el Congreso la reforma a la salud. Además, en respuesta a que esos partidos no están apoyando la reforma promovida por la ministra Carolina Corcho.

Bajo ese contexto, el reconocido periodista y comentarista deportivo, al servicio de ‘Caracol Radio’, se preguntó por las diferencias que hay entre esta caso y los muchachos del Once Caldas que pidieron dinero a cambio de regresar un celular. De acuerdo al reporte de la Policía de Manizales, los tres sujetos, jugadores del blanco - blanco, fueron detenidos en flagrancia cuando estaban recibiendo 500.000 pesos por parte de una universitaria de nacionalidad española, a cambio de un celular que le había sido hurtado días antes.

Los sujetos del Once Caldas que fueron capturados en flagrancia frente al centro comercial Cable Plaza - Foto: Policía Metropolitana de Manizales

La Policía sostuvo que los jugadores “amenazaban con vender el celular si la afectada no entregaba la suma de dinero exigida” al tiempo que dieron cuenta de material probatorio de audios y chats “donde se evidencian las exigencias extorsivas”.

“PREGUNTA Pedir $ 500.000 para devolver un celular se tipifica como extorsión (juveniles del Once Caldas) ¿Me explican cómo se llama pedir la renuncia de los viceministros de 3 partidos, que no van a votar las reformas del gobierno?”, fue lo escrito por César Augusto Londoño en Twitter, mensaje que se volvió tendencia y que ha generado la controversia.

En cuanto a la reforma a la salud, desde que se presentó por primera vez la reforma, que busca acabar con las EPS y eliminar el rol de aseguramiento sobre el cual se ha fundado el sistema, numerosas críticas y advertencias han salido a flote. Esto llevó a que el Gobierno, ya con la reforma casi hundida políticamente y con Alejandro Gaviria fuera del gabinete por haberse declarado en contra de la iniciativa, comenzara a dialogar con los partidos políticos para intentar salvarla.

En principio, se creía que ese diálogo provocaría que el texto se matizara, cosa que finalmente no sucedió. El exministro Gaviria resumió lo que está pasando de manera concluyente: “La ponencia de la reforma a la salud es peor que el proyecto original”. El exfuncionario, quien estuvo a cargo de esa cartera por seis años en el gobierno Santos, aseguró que el proyecto no solo no mejora los problemas del sistema, sino que los agrava.

En cuanto a Once Caldas, el club se pronunció y manifestó su disposición de avanzar en las pesquisas, al tiempo que rechazó que un hecho de semejante naturaleza se presentara.

Este sábado, SEMANA publicó en su portada detalles desconocidos de una historia de chantajes, tensiones y agarrones y cómo la intransigencia de la ministra Carolina Corcho con su polémica reforma a la salud desató una profunda crisis entre el Gobierno y los partidos. Una historia de mentiras, chantajes y agarrones que amenazan la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro.