César Gaviria se va de frente contra la paz total del Gobierno Petro: “Se están poniendo de ruana el país”

El expresidente de Colombia, César Gaviria, no se guardó nada en la última entrevista que sostuvo con SEMANA, donde se refirió específicamente a la denominada paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, de la cual dijo que no va bien.

“¿Hay alguien que me diga que el país es más seguro o mejor”, pues no”, dijo Gaviria, al tiempo que afirmó: “Está peor. El proceso de paz va mal, entre otras cosas, porque la Corte ya dijo con quién se podía hablar y con quién no, y ellos están ignorando eso también ”.

Aunque César Gaviria reconoció que el cese al fuego de ahora “es más sensato”, criticó que “no están respetando lo que la Corte les dijo. Están hablando con el Clan del Golfo. ¿Para qué? Para eso necesitan una ley de sometimiento. ¿Dónde está? No está ”.

Así mismo, al ser consultado por el tema de la inteligencia militar contra los grupos armados, especialmente frente al ELN, el dirigente político señaló: “Se están poniendo de ruana el país, y al presidente no le preocupa. Todos sabemos que a las Fuerzas Armadas no las están dejando actuar con libertad, han sacado a muchos generales y coroneles sin razón. Y no pasa nada”.