Política

Citarán a debate de control político en el Congreso a la Aerocivil por accidente de aeronave de la FAC, en Putumayo

La proposición fue hecha por el senador Esteban Quintero, del Centro Democrático.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 2:36 p. m.
El avión Hércules de la FAC se accidentó luego de despegar en Puerto Leguízamo
El avión Hércules de la FAC se accidentó luego de despegar en Puerto Leguízamo Foto: Redes sociales.

El accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Legízamo, Putumayo, generó un debate en el Congreso de la República por la responsabilidad que puedan tener las autoridades del Gobierno nacional.

El senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, propuso una citación a debate de control político que fue aprobada por los demás senadores de la Comisión Sexta del Senado.

“Se hace necesario que esta comisión se pronuncie, como debe pronunciarse, y es mediante una citación a un debate de control político a la Aeronáutica Civil. Y yo creería, presidente, que debería ser urgente y máxime con lo que sucedió el día de ayer”, aseguró el senador.

Quintero dijo que lamenta el fallecimiento de los 68 uniformados que estaban a bordo de la aeronave. “Lamentamos la tragedia y hacemos votos y oraciones por sus familias, y para que Dios les dé la fortaleza suficiente para tratar de llevar este dolor tan grande que tienen ellos y que llevamos los colombianos”, afirmó Quintero.

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El senador pidió que no solo se investigue a la fuerza pública por lo sucedido, además del Ministerio de Defensa, sino que también se analicen los recursos que se han destinado a ese sector y si hubo mantenimiento de la aeronave o cuánto se ha invertido en la paz total.

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“La Aeronáutica también tiene mucho que ver acá. Y que ese debate entonces, que yo propongo, sea para mirar el tema de los controladores aéreos pero también para analizar y nos den respuesta frente a la situación de los aviones, de la fuerza pública y lo que pasó ayer que, por supuesto, nos duele a todos los colombianos”, señaló Quintero.

El senador ha cuestionado la idea de ‘paz total’ que tiene el presidente Gustavo Petro. “Si alguien aún no entiende qué es la ‘paz total’, la cual asesinó a Miguel Uribe, pueden leer este trino de Petro y ahí les quedará muy claro: defensa de los delincuentes, asesinos y terroristas. Así vamos en Colombia”, criticó el senador del Centro Democrático.

La Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para la atención de los heridos en Putumayo. Entre ellas está el King Air medicalizado y el C-130 con capacidad para 50 camillas.
La Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para la atención de los heridos en Putumayo. Entre ellas está el King Air medicalizado y el C-130 con capacidad para 50 camillas. Foto: FAC

Desde distintos sectores han cuestionado la responsabilidad que tendría el Gobierno nacional sobre estos hechos y el mantenimiento que se le deben hacer a las aeronaves.

El presidente Petro ha puesto el espejo retrovisor para culpar al gobierno anterior sobre la adquisición de estas aeronaves. “Los aviones son comprados por una sola razón: su mantenimiento. por viejos, lo hace más costoso que el avión nuevo. Por eso. decidí comprar los Gripen nuevos que los F16 de tercera mano que nos ofrecían algo más baratos, pero costosísimos de mantener”, afirmó Petro.

El mandatario dijo que en el mantenimiento “está el business (negocio)”, como considera que habría sucedido con los helicópteros rusos.