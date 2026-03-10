SEMANA: ¿Por qué tomó la decisión de ir sola a la primera vuelta?

CLARA LÓPEZ: Porque viendo los resultados del proceso del domingo no queda la menor duda de que hay un triunfo del Pacto Histórico muy importante, como lo dice el presidente Petro, pero el sector progresista todavía no es mayoría. Pienso que hay que hacer un esfuerzo concertado para buscar reunir todo ese sector independiente, moderado, no alineado, que son miles y miles de personas que están de acuerdo con el proceso de cambio iniciado por el presidente Petro, pero que no están todavía matriculados dentro de las huestes del Pacto Histórico. Es importante reunir, atraer a todo ese sector, para ir conformando lo que es una mayoría de segunda vuelta, que es lo que se requiere para ganar las elecciones.

SEMANA: ¿Su papel va a ser convocar a sectores más de centro?

C.L.: Sí, pero el centro ya lo tiene captado Claudia López, Sergio Fajardo. Hay un sector muy importante de gente independiente y moderada que no está matriculada y esa gente la vamos a buscar y la vamos a incorporar dentro de un proceso consensuado y en la gran alianza por la vida y la prosperidad que está convocando el presidente Petro.

López es consciente de que se deben conquistar votos más allá de la izquierda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Quién es su fórmula vicepresidencial?

C.L.: Es la doctora María Consuelo de Río, una jurista connotada, defensora de los derechos humanos. Ha sido veedora distrital y es una persona que está encabezando la comisión programática de nuestra campaña.

SEMANA: ¿Le pareció buena la decisión de Iván Cepeda de que su fórmula sea Aida Quilcué?

C.L.: Aida es una persona extraordinaria cuyo liderazgo es indiscutible. Yo pienso que consolida de manera muy fuerte las propias fuerzas, pero sin lugar a dudas no apela a los sectores distintos que pienso deben atraerse para poder generar una verdadera mayoría.

Clara López descartó por ahora alianzas con candidatos cercanos como Roy Barreras. Foto: Sebastian Castillo

SEMANA: Abelardo de la Espriella anunció a José Manuel Restrepo, ¿le genera preocupación que pueda sumar votos más de centro?

C.L.: A mí me sorprendió que una persona tan institucional como el doctor Restrepo pasara de ser conservador a ser reaccionario, que es como yo califico al doctor Abelardo de la Espriella por su actitud poco institucional, muy autoritaria, de poco respeto a las normas y a las leyes y a los principios generales del derecho que siempre han orientado nuestra Constitución Política y nuestra sociedad.

SEMANA: ¿Cómo pretende convocar a más sectores más allá de la izquierda?

C.L.: Tenemos que apelar a la necesaria ampliación del espectro político con un apoyo muy importante a toda esa política social de dignidad laboral, de lucha contra la desigualdad, de generar condiciones de productividad en la economía, pero también de generar una estabilidad institucional seria, con claros principios de diálogo con todos los sectores y de ampliación para que todo el mundo se sienta partícipe de ese cambio. Por eso, en nuestra campaña nuestro lema es El cambio que nos une.

SEMANA: Roy Barreras también ha hablado de un progresismo más amplio más allá de la izquierda, ¿habría la posibilidad de alianzas con él?

C.L.: Él se fue a una consulta y la política tradicional en la cual él fijaba su apoyo no le respondió. Vamos a ver cómo le va en la primera vuelta. Él es una persona muy inteligente, muy estratégica, vamos a ver cómo le va, pero no hemos pensado en alianzas.