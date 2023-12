Claudia López y Jennifer Pedraza estallan en redes por la denuncia de un contrato: “Alcaldesa, si llega a ser presidenta no responda las críticas a punta de patanería”

Alcaldesa, si usted llega a ser presidenta, ojalá no responda a las críticas a punta de patanería como lo acaba de hacer. El país está cansado de eso. Si usted tuviera como defender esta contratación seguro evitaría los ataques. Con su trino no refuta ninguno de mis argumentos,… https://t.co/QmBZsmFfMx pic.twitter.com/segcurwCMq

Además de eso -dijo López-, “deja una participación en los ingresos de las actividades, que es más alto para el privado que debe recuperar su inversión (es una inversión, no un regalo) y menor para el distrito que recibe un ingreso, pero que desde el principio recibe toda la infraestructura y a futuro quedará también con todo el ingreso de uso”.

La controversia entre ambas no se quedó ahí y Pedraza respondió.

“Alcaldesa, si usted llega a ser presidenta, ojalá no responda a las críticas a punta de patanería como lo acaba de hacer. El país está cansado de eso. Si usted tuviera como defender esta contratación, seguro evitaría los ataques. Con su trino no refuta ninguno de mis argumentos, se limita a decir que es una ‘tontería’. Le dejo los documentos para que usted sea la que se informe”.

Y siguió: “La desproporción en el negocio es evidente: 99% vs. 1%, sin ningún estudio técnico que lo sustente. De paso, le dejo una copia de la acción popular que interpusimos pidiendo medida cautelar”.

Asimismo, le contó a Claudia López que “la directora del IDRD nunca quiso escucharnos ni darnos explicaciones y cuando lo ha hecho, solo ha dicho falsedades. Ps: si lee el numeral 11 de los hechos de la demanda, verá que no me opongo a la participación de privados. Me opongo a que en la relación con los privados, el Distrito pierda ¡No estigmatice!”.