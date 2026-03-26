Comandante del Ejército anunció que los cuerpos de los 69 uniformados fallecidos en accidente en Putumayo están siendo trasladados

El mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, entregó un balance sobre el accidente ocurrido con la aeronave Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo, tras haber despegado.

El comandante afirmó que el balance es de 61 soldados, seis aviadores y dos policías fallecidos. Dijo que las víctimas estaban en una misión relacionada con garantizar las elecciones y se disponían a salir a su ciclo de descanso tras haber cumplido esa misión en el sur del país en medio del Plan Democracia.

“Estuvieron comprometidos en dispositivos de seguridad para garantizar las elecciones que se llevaron a cabo el 8 de marzo”, destacó el comandante del Ejército Nacional sobre los uniformados que iban en la aeronave.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha estado acompañando a los uniformados heridos y a sus familias. Foto: Ministerio de Defensa

Asimismo, se informó por parte del Ejército que 57 uniformados se encuentran heridos.

“Ya empezó la identificación de cuerpos y desde el día de hoy en las primeras horas de la mañana estamos trasladando los diferentes cuerpos a distintas partes del país para rendirles honores y acompañarlos hasta su última morada”, informó el comandante del Ejército.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que los 69 uniformados murieron haciendo lo que más amaban, que es “defender a Colombia” y que por esa tragedia el país está de luto.

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Sánchez destacó que el general del Ejército ha estado atento a todo lo relacionado con el accidente y confirmó su respaldo al ascenso del mayor general ante la Comisión Segunda del Senado, destacando sus 36 años de carrera.

Por su parte, los senadores pertenecientes a la comisión pidieron que haya mayores detalles de lo ocurrido con la aeronave. Por eso, algunos de los integrantes presentaron una proposición para citar a un debate de control político al ministro de Defensa, al comandante de la FAC y al director de la Aeronáutica Civil.

La Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para la atención de los heridos tras el accidente en Putumayo. Foto: FAC

Al ministro de Defensa también le preguntaron por las consecuencias del paro minero que se está desarrollando en el bajo Cauca, así como la bomba lanzada por Ecuador que habría caído en territorio colombiano, al parecer, de forma accidental.

El ministro de Defensa dijo que se les darán algunas compensaciones a los familiares de las víctimas, como soluciones de vivienda en las que se les cubrirá el 100 % de ese proyecto.

Sánchez afirmó que los costos de traslados y demás trámites correrán por cuenta del Estado. El ministro de Defensa pidió que haya mayor inversión en el sector para que los soldados del país tengan más garantías para realizar sus labores.