Comisión de la Diversidad del Congreso le reclamó fuertemente a Alejandro Ocampo: “intolerante, machista y homofóbico”, le dijeron

En las últimas horas Ocampo le dijo a SEMANA que no buscaba atentar contra la sexualidad de nadie. “No puedo creer que el mayor matoneador del país, el que más insulta al presidente, tenga patente de corso para hacer lo que quiera con nosotros, nos callemos y nadie pueda siquiera hacerle un chiste. Mi comentario no es homofóbico, yo no me meto con la homosexualidad de nadie”, aseguró el congresista.