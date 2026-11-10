¿Cómo fue el cara cara entre Abelardo De La Espriella y Carlos Amaya?, gobernador soltó frase: “Agüita de valeriana”

Durante la agenda regional que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el departamento de Boyacá, se dio un cara a cara entre el mandatario y el gobernador Carlos Amaya.

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En contra de Amaya, la Procuraduría abrió en su momento una investigación por su presunta participación política, apoyando supuestamente en las elecciones presidenciales a Iván Cepeda.

El Ministerio Público, en el documento en el que notificó la investigación contra Amaya, precisó: “Al encontrarse satisfechos los presupuestos previstos en la ley y existir elementos que ameritan profundizar en el esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, se procederá a ordenar la apertura de investigación disciplinaria”.

El presidente Abelardo De La Espriella lideró un consejo de seguridad en Tunja, Boyacá. El mandatario ordenó “fortalecer la articulación institucional y garantizar la seguridad de los ciudadanos”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/FjCLHZBuFi — Revista Semana (@RevistaSemana) November 9, 2026

Pero los resultados electorales fueron diferentes y De La Espriella ganó la Presidencia en las urnas. El lunes de esta semana, el jefe de Estado lideró un consejo de seguridad y el encuentro de Milagro en las Regiones, programa del Gobierno.

Allí se registró el cara a cara entre De La Espriella y Amaya. El gobernador expresó al término del encuentro: “Agüita de valeriana para todos los que apostaban que aquí hubiera una pelea; como dije yo al entrar, aquí no encuentra un gobernador para pelear, sino para trabajar de la mano de los alcaldes y del Gobierno nacional, quien quiera que sea. En este caso, el presidente elegido por los colombianos es Abelardo De La Espriella y con él trabajamos, y bueno, a todos los boyacenses que estuvieron pendientes para que saliera bien, un abrazo caluroso para ellos”.

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A su turno, el presidente De La Espriella insistió en que su trabajo en la Casa de Nariño es con todos los alcaldes y gobernadores del país: “Es un placer estar aquí, en un departamento que está en mi corazón. Boyacá tiene presidente con el Tigre y yo estoy en el corazón de Boyacá. Gracias a este noble y patriota departamento soy presidente de la República. Así que nunca tendré cómo pagarle a Boyacá todo lo que ha hecho por mí”.