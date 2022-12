El jefe de Estado fue más allá e indicó que si el Estado no cumple es un generador de violencia.

“¿Cómo no va a haber disidencias, si incumplieron el acuerdo de paz?”: ¿pulla del presidente Petro a Duque?

El presidente de la República, Gustavo Petro, sin mencionar directamente al exmandatario Iván Duque, lanzó varios dardos sobre la implementación de los acuerdos de paz, los cuales se firmaron con la antigua guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

En ese sentido, el jefe de Estado señaló que la existencia de las denominadas disidencias de las Farc tiene que ver con el incumplimiento de los acuerdos de paz, sin embargo, varios exfuncionarios del Gobierno Duque han recordado que las propias disidencias fueron las que no se acogieron al proceso de paz.

“Y ahora nos asustamos porque hay disidencias y cómo no iba haber disidencias si incumplieron el acuerdo de paz, si el Estado cuando incumple es un generador de violencia, el motor de la violencia no es solamente la decisión individual de algún ciudadano generalmente joven de acudir a las armas, para buscar un destino que generalmente no encuentra”, sostuvo Petro.

Y agregó en su discurso: “¿Cuánto ha cumplido el Estado de lo firmado con las Farc?, y ¿cuánto ha cumplido el Estado con la ciudadanía de Buenaventura?, entonces aquí nos vamos encontrando con una de las causas de la violencia permanente en Colombia”.

Defensa del gobierno Duque a la implementación del acuerdo de paz

El exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, reaccionó a la crítica del expresidente Juan Manuel Santos a la gestión de Iván Duque frente a la paz, en la que afirma que el también exmandatario “desmanteló” el proceso con las Farc pactado en su periodo. De acuerdo con el exfuncionario del Gobierno anterior, es “falso e irresponsable”.

Emilio Archila le respondió a Juan Manuel Santos por sus acusaciones contra el expresidente Iván Duque. - Foto: SEMANA

De acuerdo con Archila, el expresidente no puede negar los “avances en implementación del Acuerdo de Paz”. Por esto, hizo un hilo en Twitter explicando por qué la afirmación sería falsa.

En primer lugar, recordó que la Ley de Víctimas se terminó en 2020 y el gobierno Duque la renovó. “Pasamos de 3 a 30 reparaciones colectivas, llevamos la restitución a todo el país, logramos las curules para las víctimas, incrementamos el presupuesto para su reparación y dejamos los Conpes formulados”, argumentó Archila.

Es falso e irresponsable el ex presidente @JuanManSantos al negar los avances en implementación del acuerdo de paz. 🧵 Abro hilo: https://t.co/qSxL9ltUDU — Emilio José Archila (@EmilioJArchila) December 4, 2022

Tal como ocurrió con la Ley de Víctimas, el apoyo a los excombatientes terminaba en 2022 y se extendió durante ese periodo: “Acordamos los niveles de garantías para estos y hoy casi la totalidad han sido exitosos volviendo a la vida civil. Dejamos acordada la hoja de ruta para todos estos”.

“Falso porque recibimos promesas hechas a 100 mil familias de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sin planeación ni recursos, dimos $2 billones en apoyo y casi la totalidad ya están en etapa de implementación de niveles de proyecto productivo, menos del 1% se retiró”, aseguró el exconsejero para la Estabilización.

Además, recordó que el Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) pasó de 0 % de municipios con dicha planeación al 100 % de ellos. “Dejamos planeado Colombia Sustituye para sustituir 95% de la coca en el país”, agregó.

Del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el gobierno Duque dejó listos 14 de los 16 en total. Además, desde cero, se pasó a ejecutar 16 billones de pesos para las comunidades, dejando también la hoja de ruta y los mecanismos especiales de consulta funcionando.

“Falso porque, cuando llegamos, solo había 2 de 16 Planes Nacionales Sectoriales y cuando terminamos los dejamos todos listos para lograr la reforma rural integral”, agregó Archila en Twitter.

Después de calificar de “falso” lo dicho por el expresidente, Archila aseguró que es “sobre todo irresponsable”.

“Sus afirmaciones impiden que se trabaje sobre lo construido, forzando a incumplir el mandato constitucional de trabajar en la implementación del acuerdo por 15 años continuos. Nos hace perder esta oportunidad única”, dejó claro Archila en su cuenta de Twitter.

Durante la presentación del último libro del senador Ariel Ávila, el expresidente aseguró que la paz perdió el camino construido durante su periodo.

“Todo eso se desmanteló con un agravante. Se polarizó el manejo de las fuerzas armadas, entonces los ascensos ya no se daban por méritos, sino por lealtades”, indicó.

“Lo que hicieron fue desmantelar todo un trabajo de muchos años y ahí vimos los resultados, que la fuerza pública volvió a la parte de los bombardeos sin ninguna contemplación, volvieron otra vez a contabilizar los muertos en vez de los desmovilizados, a lo viejo, a lo que se había desmantelado y ahí están los resultados”, agregó el expresidente, refiriéndose directamente a la gestión de su sucesor.