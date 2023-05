Concejal de Bogotá viajó a El Salvador, aprendió sobre el modelo de seguridad de Bukele y lo comparó con el de Gustavo Petro

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Óscar Ramírez, decidió viajar hasta El Salvador y conocer personalmente cómo funciona el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele. Lo hizo ante la exitosa fórmula que utilizó el mandatario latinoamericano para tener a centenares de pandilleros tras las rejas y reducir considerablemente los hurtos y la delincuencia en su país.

Sobre el terreno, el líder distrital grabó un video de casi ocho minutos con impresiones de habitantes de El Salvador y con cifras en manos, comparó los índices de violencia entre el gobierno de Bukele y Gustavo Petro. O mejor, como él lo describió: “entre el Plan de Control Territorial y la Paz Total”.

La mayoría de los reclusos de El Salvador están recluidos en el penitenciario que construyó el gobierno. - Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia de El Salvador

Como si fuera un youtuber, el cabildante narró detalles de su viaje y su experiencia por el país que hasta hace unos años era casi invivible por la delincuencia, pero que hoy es ejemplo a nivel internacional.

“Decidí viajar a un lugar mágico, donde pasó lo imposible: del país más inseguro al más seguro de la región. ¿Cuál fue el secreto? Vamos a conocerlo”, dijo en el inicio de las imágenes.

“Bukele logró someter a las pandillas en tiempo récord, con mano dura y sin contemplaciones. En El Salvador ya no mandan las pandillas, el país completó un año entero sin homicidios, pero a Gustavo Petro esta estrategia no le gustó porque comparó las estrictas cárceles de El Salvador, donde están encerrados los peores delincuentes, con campos de concentración”, expresó el concejal.

El concejal preguntó en las calles de San Salvador y algunos ciudadanos le dijeron abiertamente que se avergonzarían de tener un presidente como Petro.

Presidente Nayib Bukele ejecuta el segundo traslado de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo - Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia de El Salvador

A renglón seguido, dijo que mientras la Paz Total busca que criminales de lesa humanidad, ladrones y extorsionistas, puedan salir de días a las calles y regresar de noche a dormir, el Plan de Control Territorial de Bukele “plantea que sean perseguidos, sometidos, capturados y juzgados para que sí o sí vayan a la cárcel a pagar por sus crímenes”.

En El Salvador, el concejal recogió impresiones positivas de Bukele y negativas de Petro. “Mientras que 9 de cada 10 bogotanos nos sentimos inseguros por la delincuencia, en El Salvador 9 de cada 10 se sienten seguros”, informó.

Y siguió con las comparaciones: “Mientras Petro contempla dejar 6.400 criminales libres en las calles de Bogotá, en El Salvador, las calles son libres de delincuentes”.

En el video, con música y abundantes imágenes se observa al concejal recorriendo los barrios que hasta hace algunos años era imposible caminar por las pandillas.

El cruce de palabras entre los dos mandatarios ha sido la constante en estos últimos días. - Foto: Foto 1: Getty Images - Bloomberg / Foto 2: Getty Images - Sopa Images

“Mientras en Bogotá el año pasado se robaron 65.000 celulares, aquí ese delito se desplomó hasta casi desaparecer. Vemos cada vez más la distancia entre Petro y Bukele. El líder del Pacto Histórico plantea prácticamente excarcelación para el delito de robo de celulares con la Ley de Humanización, mientras Bukele tiene encerrados a todos los delincuentes”, expresó.

“Oiga bien, señor presidente, esto es lo que toca hacer, este es el modelo, el camino, en El Salvador el gobierno protege al ciudadano, no al delincuente, las leyes se hacen para beneficio de los ciudadanos, no de los delincuentes. No se negocia la impunidad con los criminales. La única negociación es la cárcel”, concluyó.