Suscribirse

Política

Concejal del Pacto Histórico quema bandera de Estados Unidos y se va de frente contra Donald Trump

Polémica por escena que protagonizó un concejal del Pacto Histórico en contra de Estados Unidos este primero de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de noviembre de 2025, 6:07 p. m.
Concejal del Pacto Histórico quemando bandera de Estados Unidos.
Concejal del Pacto Histórico quemando bandera de Estados Unidos. | Foto: Tomado del sitio web de Al Aire Noticias.

Hay una gran controversia en el departamento de Arauca por una escena que protagonizó un concejal del Pacto Histórico en el municipio de Tame: quemó en el recinto una bandera de Estados Unidos y se despachó contra el presidente Donald Trump.

Se trata de José Padilla, que reprochó las decisiones que ha tomado la Casa Blanca y rompió el protocolo para atacar a las autoridades de ese país, en respaldo al presidente Gustavo Petro, que hoy no tiene visa y fue incluido en la lista Clinton por supuestos nexos con el narcotráfico.

Contexto: Gustavo Petro reta a Estados Unidos y anuncia viaje a Nueva York: “Así no quieran recibirme”

En una grabación que compartió el medio regional Al Aire Noticias, se vio a Padilla agarrar una bandera y prenderle fuego frente a sus compañeros del Concejo, que le pidieron respeto, calificaron la situación como un hecho de vandalismo y otros se burlaron de la escena.

De acuerdo con fuentes locales, el incidente ocurrió durante la instalación del cuarto período de sesiones ordinarias de la corporación, donde también estaba el alcalde Miguel Ángel Bastos, el pasado primero de noviembre.

Concejal de Tame quema bandera de EE. UU. y llama “bestias” a Trump y Marco Rubio

Padilla no guardó reparos frente a Estados Unidos: “La soberanía se respeta, señor Donald Trump. Bestias, igual que Marco Rubio”. Después de estas expresiones, tomó la decisión de prenderle fuego a la bandera de los norteamericanos.

El presidente del Concejo de Tame, Yesid Cantor, lo encaró en declaraciones recogidas por Al Aire Noticias: “Eso no, eso es un irrespeto. Concejal Padilla, respétenos acá. Si usted tiene diferencias con los Estados Unidos, pues vaya, arregle eso, eso no tiene nada que ver con nosotros acá”.

Contexto: Presidente Petro lamentó el “silencio” en Latinoamérica ante los ataques de Estados Unidos contra las ‘narcolanchas’

Demás corporados indicaron que la actitud del miembro del Pacto Histórico puso en riesgo la integridad de los concejales y otros aprovecharon la situación para pedirles disculpas a los ciudadanos por el bochornoso caso, como fue calificado por ellos mismos en diferentes publicaciones en redes sociales.

Lo cierto es que la relación entre el Gobierno colombiano y la Casa Blanca pasa por un momento crítico. El fantasma de posibles aranceles no se ha descartado y la situación de Petro empeora, luego de ser incluido en la lista Clinton junto a la primera dama, Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

Fuentes de la Casa de Nariño revelaron que, producto de esa inclusión, varias compañías negaron el suministro de combustible al avión presidencial en su recorrido por el Medio Oriente, dado que ahí iba el jefe de Estado colombiano, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Irán lanza peligrosa advertencia sobre bases nucleares destruidas por EE. UU. y pone en alerta al mundo

2. “Cambia muchísimo”: mujer que vive en España revela cómo el cambio de horario le afectó, hasta en la comunicación con su familia

3. Nigeria responde a amenaza de acción militar de EE.UU. por asesinato masivo de cristianos

4. Concejal del Pacto Histórico quema bandera de Estados Unidos y se va de frente contra Donald Trump

5. Revelan que Estados Unidos estaría preparando una base militar cerca de Venezuela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoEstados UnidoDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.