Congresista asegura que lo atracaron en el aeropuerto mientras pasaba por el filtro de rayos X. ¿Qué fue lo que pasó?

El representante a la Cámara por Alianza Verde Cristian Avendaño aseguró este martes que fue víctima de robo en el Aeropuerto El Dorado, en momentos en que pasaba por el filtro de rayos X.

“Hace unos días, en el Aeropuerto El Dorado, me robaron mi computador. Un aparato que había comprado para el trabajo, para poderlo transportar fácilmente, y estando acá, en una de las salidas hacia Bucaramanga, de regreso, me robaron el computador. Por esto he tenido que surtir varios procesos de revisión de cámaras e interponer la denuncia, porque estaban haciendo verificación para la individualización de la persona que me robó el computador”, afirmó el congresista.

A través de dos videos conocidos a través de la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes, el legislador aseguró que “hoy es el primer día de todo lo que llevamos de trabajo en el Congreso en el cual debo excusarme por llegar tarde” a las sesiones de la corporación, en la cual ocupa una curul en la Comisión Quinta.

El representante a la Cámara por Alianza Verde Cristian Avendaño. - Foto: @crisavendanof

En los videos, el representante mostró una excusa que radicó para poder hacer, según él, las diligencias relacionadas con el atraco del que habría sido víctima. “Tenía que venir al aeropuerto, ya que las cámaras de la empresa de seguridad privada que opera aquí en el aeropuerto tienen un tiempo después del cual se borran estos archivos”.

“En el proceso de investigación que se está adelantando hasta ahora están en el tema de las cámaras y ya estaban casi corriéndose los términos en los cuales se borran los videos y todo lo que sirve como antecedente para la denuncia del robo. Por esa razón tuve que ausentarme”, aseguró el congresista en dos videos que fueron hechos desde el propio Aeropuerto El Dorado.

Otros robos recientes

Hace algunas semanas, Kai Hansen, integrante de la banda alemana de power y heavy metal Helloween, denunció que también fue víctima de robo en la misma terminal aérea.

El músico manifestó en sus redes sociales la rabia que le produjo tal hecho y envió un mensaje a la persona que lo robó, en el que le pide devolver los objetos hurtados en la estación de Policía del aeropuerto.

“Aquí hay un mensaje para la pobre alma que me acaba de robar el morral con la computadora en el aeropuerto en Bogotá”, comenzó escribiendo Kai Hansen en su cuenta de Facebook en ese momento, denunciando el robo y evidenciando que había sido su equipo portátil el que se llevaron, sin mencionar otros elementos.

“Toma una decisión, ya sea ir a la estación de Policía del aeropuerto, dejarla allí y decir que la encontraste. Yo estaría muy agradecido y estarías redimido de tu maldad”, continuó el músico alemán.

“O convertir los contenidos en dinero y vivir con el miedo de ser atrapado (el rastreador está en ti. No te preocupes en tratar de buscarlo) El karma arreglará las cosas eventualmente. Que tengas un buen día”, terminó diciendo el músico en una segunda parte del mensaje.

En la misiva, Hansen resaltó que “se sentía enojado” tras el robo, aunque no mostró muchas esperanzas de que su computador apareciera.