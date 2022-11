Congresista del Pacto Histórico mandó al expresidente Álvaro Uribe a leer, ¿qué pasó?

No cesa la polémica que se ha generado en las últimas horas en los círculos políticos por cuenta de un proyecto de ley que se discute en el Congreso, con el cual se busca que se imparta educación sexual a los niños de escuela primaria.

La controversia la ha agitado el expresidente Álvaro Uribe, quien hizo un llamado a los miembros del Centro Democrático para que no aprueben el proyecto.

“Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático pido que se rechace ese proyecto”, dijo el exmandatario en una entrevista con varios medios de comunicación.

Igualmente, afirmó que quien les imparte la formación a los niños es realmente la familia.

“¿Quién forma al niño, el Estado o la familia? Esta es una discusión histórica, pero para nosotros quien educa es la familia y el profesor se comunica con los padres, pero no los sustituye”, dijo el expresidente.

Además, afirmó que dentro del partido del Centro Democrático son muy respetuosos de la diversidad y de la intimidad, pero criticó que en la ideología de género se cree que un niño no nace varón o mujer, sino que “lo define por cultura”.

Así mismo, pidió “que la ideología de género no destruya la niñez”. “La ideología de género no construye libertad, pero sí destruye valores y pretende invadir el fuero de la familia para orientar al niño”, aseguró el líder del Centro Democrático.

Estas declaraciones, como era de esperarse, no cayeron bien en los autores y ponentes del proyecto, quienes consideran que Uribe está desinformando.

“Todas las críticas son bienvenidas, pero no podemos desinformar, no podemos generar pánico y no podemos ser irresponsable como políticos y como portavoces para contarle mentiras a la ciudadanía porque ellos merecen respeto”, le respondió al expresidente la congresista del Pacto Histórico Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, quien es ponente del proyecto.

La congresista incluso mandó al exjefe de Estado a leer al proyecto de ley al considerar que está diciendo cosas que “no existen” en el texto que está en discusión.

“Le invito a que no desinforme, para eso entonces le puedo enviar el proyecto de ley para que se lo lea y que lo podamos discutir con un café”, expresó Gómez.

Frente al contenido del articulado, la congresista explicó que lo que se busca es prevenir y no inducir a los menores a incurrir en alguna conducta.

“El proyecto habla de educación integral en sexualidad, no busca de ninguna manera sustituir la formación en sexualidad que le puedan dar las familias a sus hijos, sino que busca, por medio del sistema educativo, complementar y dar más herramientas para poder identificar y prevenir violencias basadas en género, violencias sexuales, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, busca fortalecer las relaciones sanas”, argumentó la representante del Pacto Histórico.

Las críticas de Cabal

Otra de las que se opone a este proyecto es la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó que, de ser aprobado, aplicará de manera obligatoria en todos los niveles de educación, incluso en las facultades de Salud y Educación; también para los docentes en ejercicio.

Resaltador en mano, Cabal subrayó lo que a su juicio son los puntos polémicos del proyecto de ley; en uno de ellos se lee que la iniciativa busca “el reconocimiento y la eliminación de estereotipos, roles y normas que condicionan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes”.

En rechazo del fragmento en mención, la senadora trinó: “Pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos”.

En ese sentido, agregó: “Habrá que recordar que la Corte Constitucional estableció que la cátedra de educación sexual en Colombia se debe dictar en bachillerato, no en todos los niveles educativos. Esto es aberrante y nos opondremos. ¡Defendemos la familia!”.

Otro de los puntos cuestionados por María Fernanda Cabal dice: “Formar en el ejercicio de una sexualidad responsable, que promueva el cuidado del propio cuerpo y el respeto por el cuerpo de los demás, desde un enfoque integral de promoción de derechos sexuales y reproductivos, construcción de la identidad sexual, cuidado mutuo y preparación para una vida armónica y responsable”.