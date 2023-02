¿Congresistas que admitieron consumo de marihuana podrían ser sancionados? Esto dice el reglamento del Congreso

En los últimos meses, han sido varios los congresistas que han confesado, en medio de los debates, que consumen marihuana de manera regular, lo cual ha sido visto por sectores alternativos como un avance en materia social, pues se trata de ir eliminando el tabú sobre el consumo de una sustancia que aún sigue generando debate.

La más reciente en confesarlo fue la representante del Pacto Histórico Susana Gómez, conocida como Susana ‘Boreal’, quien en medio de una audiencia pública sobre este tema en el Congreso, soltó la perla. “Soy consumidora de marihuana”.

En octubre del año pasado, el que había hecho esta misma confesión había sido el representante de Verde Oxígeno Daniel Carvalho, quien dijo que lleva “25 años” consumiendo.

A pesar de que el consumo de esta sustancia implica una decisión personal, según las normas del Congreso de la República, estos congresistas eventualmente se podrían exponer a una sanción si se le ve bajo el efecto de esta sustancia en medio de alguna de las sesiones.

Congreso de la República de Colombia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Así lo dicta el artículo 9 de la Ley 1828 de 2017, que reglamenta el estatuto del congresista, la cual establece como conducta sancionable el hecho de “asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Adicionalmente, una resolución emitida el año pasado por la dirección administrativa del Senado prohíbe el consumo, posesión y venta de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas en los lugares y centros de trabajo”.

El documento también señala que “por ningún motivo se permitirá a los servidores públicos y contratistas laborar bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Los argumentos de los congresistas

La representante Susana ‘Boreal’ aseguró que el presidente Gustavo Petro les ha dicho que la regulación del cannabis es una prioridad “para legalizarla” porque es una realidad cultural y social que no se puede esconder. Argumentó que la legislación suele ser mucho más atrasada de la realidad social que se está viviendo.

Susana Boreal - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Por su parte, el congresista Carvalho ha explicado que el consumo de marihuana no le ha impedido desempeñarse en todos los ámbitos de la vida, incluso con bastante éxito.

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, de dos maestrías con las mejores notas, ser buen hijo, buen amigo, buen profesional y ser tres veces elegido, por votación popular, a diferentes cargos”, afirmó el congresista, elegido con el aval del partido Verde Oxígeno, pero independiente.

Daniel Carvalho

Carvalho aseguró que “como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté: ¿y la marihuana?, y me dijo: ‘Tranquilo’”.

Agregó que el consumo de esta hierba no le ha hecho daño ni lo ha llevado a tener problemas con la ley, pero sí dificultades –afirmó– con “la estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy”.

El Congreso de la República se apresta en las próximas semanas a darle el quinto de ocho debates al proyecto de reforma constitucional que legaliza el consumo de marihuana en adultos. La iniciativa tendrá que estar aprobada a más tardar el 20 de junio de este año o de lo contrario se hundirá.