Congresistas reaccionan a inquietantes mensajes que aparecieron en espejos del capitolio: “No más acosadores”

Hoy no fue una mañana común en el Congreso de Colombia. Las mujeres que entraron a los baños del capitolio se encontraron una inusual escena: en los espejos aparecieron angustiantes mensajes relacionados con las denuncias de acoso al interior del legislativo.

Con tinta rosada y en diferentes puntos del edificio, las personas escribieron: “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato”, “los que protegen a mi jefe me acosan a mí” y “rompimos el silencio y nada pasó”, acompañados del #DenunciaInsegura.

La representante Alexandra Vásquez manifestó que el Congreso debe ser un ejemplo para el país y no un refugio para los agresores: “No más acosadores en el Congreso. Los congresistas y las mujeres de nuestro equipo no deberíamos tener que compartir espacios con ellos”.