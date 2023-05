Consejo de Estado ya le notificó al Congreso sobre el fallo que anuló la elección del senador Roy Barreras. Estos son los detalles

En la mañana de este viernes, el Consejo de Estado le notificó formalmente al Congreso de la sentencia emitida por la Sección Quinta, por medio de la cual se anuló la elección de Roy Barreras Montealegre como senador de la República por incurrir en doble militancia política.

Tras esta notificación, y como lo establece la ley, el actual presidente del Senado podrá presentar ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en los próximos dos días hábiles, un recurso de aclaración o de adición a la sentencia que se conoció el jueves por la noche.

De no presentarse la radicación de ningún recurso, se considerará que la decisión está ejecutoriada y Roy Barreras tendrá que salir del Congreso de manera inmediata.

Consejo de Estado notificó fallo que anuló elección de Roy Barreras. - Foto: Consejo de Estado

La Sección Quinta anuló la elección de Roy Barreras por considerar que “incumplió su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso en el período 2022-2026, para presentarse por otra colectividad”.

Además, en un comunicado de prensa, el Consejo de Estado explicó que la Sección Quinta, que se encarga de definir los asuntos electorales, “analizó las normas constitucionales aplicables al asunto y los precedentes de la Corporación y determinó que con los Actos Legislativos 01 de 2003 y de 2009, el constituyente buscó el fortalecimiento del sistema de bancadas y la disciplina de los miembros de los partidos; además, se precisó que la expulsión del demandado del partido de La U no lo eximía de su deber de renunciar a la curul, en el plazo constitucionalmente establecido”.

Congresistas saludan al presidente del Senado luego que el Consejo de Estado anulara la elección de Roy Barreras como senador por doble militancia. Bogotá, mayo 5 de 2023 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El caso se remonta a 2020, cuando el partido de La U, al que perteneció Barreras, lo expulsó. Al menos, según dijo la colectividad en su momento, él perdió su calidad de militante de ese grupo político.

Según indica la carta que el partido le envió al senador en la época, él había incurrido en “faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas por no actuar en bancada, de conformidad de la Ley”. Además, realizó comentarios públicos que perjudicaron la imagen del partido o los miembros del partido”.

Meses después, Barreras terminó en el Pacto Histórico, como precandidato presidencial, y aunque intentó competirle el cupo presidencial al entonces candidato Gustavo Petro, terminó aspirando al Senado por lista cerrada por esa convergencia política.

Senador Roy Barreras. - Foto: Guillermo Torres /Semana

En la demanda de nulidad electoral, interpuesta por Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza, Roberto Carlos Daza Cuello y Michelle Steffany Gómez Congote, se advertía que Barreras no podía presentarse a las elecciones de 2022 puesto que estaba inhabilitado, según reza el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

¿Qué caminos tiene Roy?

Luego de conocer la decisión, el senador del Pacto Histórico anunció que respeta las decisiones judiciales y acataría el fallo. Sin embargo, a las pocas horas manifestó que presentará una tutela pidiendo la protección de sus derechos fundamentales.

“Como esto no es una pérdida de investidura, sino una nulidad electoral, es como si no me hubieran elegido. Es una decisión en única instancia y por eso le cabe una acción de tutela porque se vulnera el derecho de los electores”, manifestó el senador en diálogo con Caracol Radio.

Por el momento, se conoce que el dirigente político liberal Miguel Ángel Pinto Hernández ocupará la curul de Roy Barreras.

Pinto Hernández es un abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y se ha desempeñado en los cargos de secretario general de la Personería, personero encargado, director de la Casa Menores de Piedecuesta y contralor general de Santander. Además, fue representante a la Cámara por el mismo departamento de 2011 a 2018.