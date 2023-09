Consultores enviaron dura carta al director del Instituto de Desarrollo Urbano pidiendo hacer mejor planeación de las obras en Bogotá

Un grupo de 25 consultores de obras públicas envió una comunicación al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, en la que llaman la atención sobre los procesos sancionatorios que adelanta esa entidad contra empresas “en su mayoría, arbitrarias y, en no pocos casos, ajenas al derecho”.

Indican además que “es doble moral” porque para mostrar ejecución se exhiben los procesos de obras en marcha, pero al mismo tiempo se sanciona a los generadores de tales productos; y en muchos casos también a los ejecutores de las obras que como consecuencia de las falencias en diseños no pueden avanzar por circunstancias no atribuibles a los mismos.

Falta acompañamiento

Según López, otro cambio relevante al Estatuto consiste en que el cobro de valorización se haga, al menos, cuando la obra vaya en el 50 % de ejecución, no antes, y así mismo resaltó que de ahora en adelante se deberá contar con los avales y aprobaciones de las empresas de servicios públicos.

En la carta al IDU, los firmantes sostienen que los esfuerzos de los consultores resultan insuficientes para que las empresas, y en particular la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, emitan sus aprobaciones o avales, haciendo imposible obtenerlos dentro de los plazos de los contratos. Insisten en que permanentemente ha faltado acompañamiento del IDU en estas gestiones, pues se menciona como: “Las demoras y las dificultades en la obtención de los permisos se encuentran plasmadas como un riesgo previsible, no obstante, el IDU olvida que la asunción de dicho riesgo no está en cabeza exclusiva del consultor, sino que es compartido”.