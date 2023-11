Crecen denuncias de erradicadores de coca: duermen cerca de letrinas y reciben tratos inhumanos; empresa contratista le haría trampa al Estado

Como si fuera poco, denunció que a las zonas rurales, donde se adelantan las erradicaciones, no están llegando los mercados, tal como la empresa los reporta al Estado. Por ejemplo, las marcas de arroz, azúcar, harinas y otros alimentos no son las relacionadas.

“Lo mandan a uno a dormir en la parte de atrás de la base militar. A uno, prácticamente, lo esconden. No quieren que a los erradicadores nadie lo vea. No sé por qué, no sabría decirle. Allá uno duerme detrás de los helipuertos, donde todo el mundo hace sus necesidades fisiológicas. Llega agua en la noche, en el día, no. Los baños permanecen cerrados. Uno duerme en esa parte, es horrible el olor”, describe.