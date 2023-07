¿Críticas, felicitaciones, disgustos? Así reaccionaron algunos congresistas frente a los resultados de presidentes de Cámara y Senado

Luego de ser elegidos los nuevos presidente de Cámara y Senado, Andrés Calle e Iván Name respectivamente , como de costumbre llovieron críticas y felicitaciones en las redes sociales.

El congresista Liberal, Julián Peinado señalo que es ´´ Muy peligroso para el país que no se conserve la independencia de las instituciones y el equilibrio en la separación de poderes´ ´.

Presidente del Senado

Iván Name no es petrista, tampoco antipetrista. Y aunque no respaldó la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, logró imponerse entre las mayorías este 20 de julio y se convirtió en el nuevo presidente del Senado.