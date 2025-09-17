El exsenador y precandidato presidencial David Luna publicó una carta abierta dirigida al Congreso, al Gobierno, a Estados Unidos y a los demás candidatos presidenciales, en la que se refirió a la descertificación anunciada por ese país.

“Después de 30 años, Colombia atraviesa su momento más crítico contra el narcotráfico. Superarlo dependerá del decidido rechazo de nuestra sociedad y del ejercicio de un liderazgo firme y contundente”, aseguró.

Según Luna, la descertificación demuestra el fracaso del último año en la lucha contra los carteles de la droga y la producción de cocaína y hace retroceder al país 30 años en esa materia, lo que recuerda a las peores épocas del narcotráfico.

David Luna, precandidato presidencial, cuestionó la descertificación de Colombia y pidió a sus rivales pronunciarse. Criticó que el Gobierno no reconozca al Cartel de los Soles. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/y88AB9yDf0 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2025

“No podemos seguir nadando en coca mientras el Estado se muestra debilitado y algunas campañas presidenciales evitan pronunciarse con claridad”, aseguró Luna.

Como precandidato presidencial se comprometió a enfrentar ese flagelo que afecta en varios sentidos al país. Luna destacó el trabajo que han hecho los alcaldes, gobernadores y las fuerzas militares para seguir enfrentando este flagelo.

Sin embargo, para Luna no es suficiente. “Colombia necesita una estrategia nacional clara, seria y sostenida, que parta de un principio básico: decidir de qué lado estamos. Se requiere una férrea voluntad política y una estrategia integral contra el crimen organizado transnacional”, dijo.

Además, criticó al presidente Gustavo Petro porque, según él, le ha fallado al país con la erradicación, las incautaciones y extradiciones, entre otras herramientas que habrían llevado a la descertificación.

Luna les pidió a los demás precandidatos presidenciales de todos los sectores pronunciarse si están del lado de los narcotraficantes que destruyen las comunidades o del lado de los colombianos que piden recuperar la seguridad, la legalidad y la esperanza.

El exsenador David Luna les pidió a los demás precandidatos presidenciales pronunciarse. | Foto: Guillermo Torres

“El mundo observa, y Estados Unidos —aliado estratégico histórico en esta lucha— también. Debemos decidir si queremos fortalecer esa alianza o arriesgarnos a convertirnos en un país aislado, incapaz de contener por sí solo un problema que ya se desbordó”, afirmó el precandidato presidencial.