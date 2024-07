Daniel Briceño le responde a Andrés Calle por contratos en la Cámara: “No le quedó otra que salirse a lavar las manos”

Ahora resulta que el presidente de la Cámara de Representantes no tiene nada que ver y no sabe que se contrata y como se contrata en la Cámara.



Pusimos en evidencia al cuestionado Andrés Calle y no le quedó otra que salirse a lavar las manos. Ojalá los órganos de control actúen. https://t.co/MhvQYvSYhk