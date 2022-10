Daniel Briceño recusó al senador Gustavo Bolívar por posible conflicto de interés en votación de la reforma tributaria

El abogado y activista de derecha Daniel Briceño presentó una recusación en contra del senador petrista Gustavo Bolívar. Según explicó, por posible conflicto de intereses en la votación de la reforma tributaria. Esto, porque en un punto del proyecto se habla de incentivos para el sector cinematográfico y de producciones audiovisuales del cual, según el abogado, Bolívar aún haría parte.

La recusación significa que el jurista solicitó que Bolívar se aparte de la discusión y votación de este proyecto de ley o, al menos, de los artículos en los que se solicite el recurso.

“El honorable senador Gustavo Bolívar Moreno por medio de la publicación proactiva de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de intereses periódica, publicada el 06 de enero de 2022 a las 21:19 en el aplicativo de la Función Pública, señaló tener un potencial conflicto personal de interés en ‘participación de actividades culturales y de producción de obras artísticas intangibles, actividades recreativas, hoteleras y turísticas’”, asegura Briceño en el documento conocido por SEMANA.

Según el abogado, Bolívar aclaró en ese documento público que ha seguido en actividades relacionadas a esa industria de forma “privada” y “directa”. Menciona que declaró que sigue en actividades de: “escritor de guiones y libretos para tv y cine”, “inversión en actividades de hotelería, turismo y parques de recreación”, “productor de obras musicales”, “propietario de derechos de autor por obras intangibles” y “actividades de periodismo y prensa”.

Uno de los artículos de la reforma tributaria por el que Briceño reclama por el que el senador tendría el supuesto conflicto de interés es en el 16, en el que se habla de los “beneficios tributarios a la donación y producción cinematográfica”. Allí se propone una reducción de renta por inversiones o donaciones a proyectos de ley cinematográficos del 125 % de lo invertido o donado.

Además, Briceño destaca el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, que habla de las contraprestaciones de las empresas productoras. Asimismo, de la Ley del cine que otorga beneficios tributarios a esas obras.

“En mi concepto el senador Gustavo Bolívar tiene un conflicto de interés para votar las disposiciones de la reforma tributaria que modifican los beneficios tributarios del sector cinematográfico y audiovisual. Por eso acabo de recusarlo ante el Senado de la República”, anunció Briceño.

El abogado también recordó que en medio del arranque de la discusión de la reforma tributaria se filtró un audio en el que el senador decía que iba a interceder para eliminar algunas derogatorias de la propuesta inicial que afectaban a ese sector.

“Harold, tranquilo hermano. Tranquilos, yo freno todo eso. Ahí, teniendo la batuta de la Comisión Tercera, no dejo pasar eso. Cité mañana una reunión con la ministra y esto, pero... para que socialicemos el tema, para llevar los argumentos donde el ministro de Hacienda. Pero eso no va a haber problema, dígale que tranquilo”, dijo Bolívar en ese entonces.

Briceño también pone de precedente que en SEMANA, posteriormente, Bolívar dijo que ya no pertenece al gremio, pero que se solidarizó con ellos y por eso le envió ese mensaje al cineasta. “Yo no pertenezco a ese gremio desde hace cuatro años. Aquí el régimen de inhabilidades es bastante estricto, aquí uno no puede hacer nada diferente a la función de congresista. Yo no pertenezco a ese gremio desde hace mucho tiempo, pero ni siquiera lo hago por el gremio. Lo hago en justicia, porque hay 8.000 personas que viven de la industria audiovisual y tengo que representarlos”, afirmó el senador del Pacto a esta revista.

Briceño reclama que a pesar de sus declaraciones, otra cosa fue lo que registró en la declaración de bienes y rentas.

Por esos motivos, Briceño decidió recusar a Bolívar y preguntó si hay un posible conflicto de interés para discutir el proyecto que se espera sea votado ese jueves en primer debate y del que Bolívar es uno de los principales ponentes defensores de la iniciativa.

El abogado solicitó que en los próximos tres días se le pueda dar respuesta a esta requerimiento. Adjuntó la declaración de renta y bienes del senador del Pacto Histórico en el que se detallan los ingresos y las actividades económicas que recalcó Briceño en su recusación.