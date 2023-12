Daniel Palacios le responde a Claudia López: “Cuando la Policía tiene éxitos es porque le hace caso y cuando algo sale mal porque la desobedece”

Seamos claros, todos los actos contrarios a ley deben ser investigados y sancionados, no por juicios a priori, sino por la justicia. Todo miembro de la Fuerza Pública que abusa o se extralimita en sus funciones deber ser responsable de sus actos, en eso no puede haber ninguna duda. Así como la protesta o la indignación no habilita a nadie a cometer delitos.

Afirmar que la Alcaldía no estuvo en los PMU, que no participó de la toma de decisiones, que el comandante de la Policía Metropolitana no estuvo en PMU Distrital o que sus secretarios no participaron de nada, es un recuento de los hechos que busca cobertura política, pero que está lejos de la realidad.