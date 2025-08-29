Daniel Palacios reveló que ningún funcionario del Gobierno Petro lo llamó tras fuerte accidente de su caravana: “Como siempre”

En la tarde del 28 de agosto, la caravana del precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, sufrió un fuerte accidente en Medellín, que dejó nueve personas heridas.

Frente a ese siniestro, Palacios resultó ileso; pero el precandidato, en diálogo con SEMANA, pidió que se inicien las respectivas investigaciones para esclarecer el accidente de su caravana.

Además, el exministro del Interior del gobierno del expresidente Iván Duque reveló que no ha recibido un llamado o mensaje de algún integrante del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Como siempre, el Gobierno nacional brilla por su ausencia. No he recibido una llamada, un mensaje por parte de ningún miembro del Gobierno nacional, ni de la Unidad Nacional de Protección, ni de parte de ningún funcionario del Gobierno”, dijo Palacios.

Además, expresó: “Por lo contrario, el gobernador de Antioquia (Andrés Julián Rendón), tuve la oportunidad de comunicarme con él, y con el alcalde de Medellín (Federico Gutiérrez), que desde el primer momento estuvo presente”.

Esta es la camioneta de la caravana de Daniel Palacios volcada en Medellín. | Foto: Fico Gutiérrez en X

“El comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, el general, también siempre ha estado muy pendiente”, expresó Palacios.

A renglón seguido dio más detalles de la petición para que se esclarezca el accidente de su caravana: “Debo decirles, le he solicitado, y lo hago de manera pública, una investigación que pueda determinar qué fue lo que ocurrió.

Daniel Palacios, precandidato presidencial. | Foto: Suministrada

“En esos momentos de tanta incertidumbre, de tanta desconfianza, en donde no hay garantías para los miembros de la oposición, para quienes estamos adelantando una campaña presidencial, pues surgen muchas dudas, muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas sospechas. Y por eso es muy importante que haya una investigación independiente, una investigación rápida que pueda determinar qué sucedió”, recalcó.

Ese día, el jefe de seguridad había dado la instrucción a Daniel Palacios para que cambiara de carro y, pasados dos minutos, se registró el siniestro. El exministro del Interior pide que este elemento sea investigado a fondo.

Sumado a ello, se informó que también se vieron involucrados dos motos que hacen parte del esquema de seguridad del exministro. En el vehículo, que sufrió casi pérdida total, se encontraban buena parte de sus escoltas.