Suscribirse

Política

Daniel Palacios reveló que ningún funcionario del Gobierno Petro lo llamó tras fuerte accidente de su caravana: “Como siempre”

El precandidato presidencial pidió a las autoridades que adelanten una investigación que permita esclarecer lo sucedido.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 5:48 p. m.
Por fortuna, el exministro del Interior, resultó ileso.
Daniel Palacios sufrió un accidente. | Foto: Suministradas a SEMANA

En la tarde del 28 de agosto, la caravana del precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, sufrió un fuerte accidente en Medellín, que dejó nueve personas heridas.

Frente a ese siniestro, Palacios resultó ileso; pero el precandidato, en diálogo con SEMANA, pidió que se inicien las respectivas investigaciones para esclarecer el accidente de su caravana.

YouTube video player

Además, el exministro del Interior del gobierno del expresidente Iván Duque reveló que no ha recibido un llamado o mensaje de algún integrante del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Contexto: Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un grave accidente en Medellín

“Como siempre, el Gobierno nacional brilla por su ausencia. No he recibido una llamada, un mensaje por parte de ningún miembro del Gobierno nacional, ni de la Unidad Nacional de Protección, ni de parte de ningún funcionario del Gobierno”, dijo Palacios.

Además, expresó: “Por lo contrario, el gobernador de Antioquia (Andrés Julián Rendón), tuve la oportunidad de comunicarme con él, y con el alcalde de Medellín (Federico Gutiérrez), que desde el primer momento estuvo presente”.

Esta es la camioneta de la caravana de Daniel Palacios volcada en Medellín.
Esta es la camioneta de la caravana de Daniel Palacios volcada en Medellín. | Foto: Fico Gutiérrez en X

“El comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, el general, también siempre ha estado muy pendiente”, expresó Palacios.

A renglón seguido dio más detalles de la petición para que se esclarezca el accidente de su caravana: “Debo decirles, le he solicitado, y lo hago de manera pública, una investigación que pueda determinar qué fue lo que ocurrió.

Daniel Palacios, precandidato presidencial.
Daniel Palacios, precandidato presidencial. | Foto: Suministrada

“En esos momentos de tanta incertidumbre, de tanta desconfianza, en donde no hay garantías para los miembros de la oposición, para quienes estamos adelantando una campaña presidencial, pues surgen muchas dudas, muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas sospechas. Y por eso es muy importante que haya una investigación independiente, una investigación rápida que pueda determinar qué sucedió”, recalcó.

Ese día, el jefe de seguridad había dado la instrucción a Daniel Palacios para que cambiara de carro y, pasados dos minutos, se registró el siniestro. El exministro del Interior pide que este elemento sea investigado a fondo.

Sumado a ello, se informó que también se vieron involucrados dos motos que hacen parte del esquema de seguridad del exministro. En el vehículo, que sufrió casi pérdida total, se encontraban buena parte de sus escoltas.

Contexto: “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

Finalmente, desde la campaña de Daniel Palacios se informó que cinco de las nueve personas heridas en el accidente en Medellín, ya fueron dados de alta. “Tres siguen en observación y están fuera de peligro. Uno adicional requiere intervención quirúrgica, lo cual se espera suceda pronto”, se expresó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. América de Cali no se queda quieto: nuevo refuerzo “está presentando exámenes médicos”

2. ¿Cómo sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela?

3. Este es el tesoro natural de Florida que está en peligro. Hasta el agua potable del 90 % del estado se pondría en riesgo

4. Secuestro de militares en Guaviare: Corte Suprema advirtió que el hecho debe ser investigado

5. La fuerte advertencia de Miguel Uribe Londoño si llega a la Casa de Nariño en 2026: “El Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel PalaciosGustavo PetroAccidente

Noticias Destacadas

Entrevista, Miguel Uribe Londoño con Yesid Lancheros

La fuerte advertencia de Miguel Uribe Londoño si llega a la Casa de Nariño en 2026: “El Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

“Lástima”: Gustavo Petro lanzó pulla al Banco de la República tras cifras de desempleo que dio a conocer el Dane

Redacción Semana
Por fortuna, el exministro del Interior, resultó ileso.

Daniel Palacios reveló que ningún funcionario del Gobierno Petro lo llamó tras fuerte accidente de su caravana: “Como siempre”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.