Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio: “Tenemos un reto grande”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, confirmó su participación a la consulta del Pacto Amplio programada para el próximo 8 de marzo de 2026.

“También nos sumamos a la consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de marzo. Seremos la consulta más votada en la historia del país”, dijo Quintero a través de un video publicado en sus redes sociales.

El exalcalde hizo un reconocimiento especial a los también precandidatos presidenciales Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, quienes fueron los primeros en confirmar su participación en la consulta.

En desarrollo...