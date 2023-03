David Luna alertó, en medio de moción de censura contra Irene Vélez, que habría riesgo de racionamiento energético para 2025

En medio de la discusión de la moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el senador David Luna, de Cambio Radical, uno de los citantes al debate, envió una grave alerta en materia energética para el país. Dijo que Colombia podría quedar desabastecida para el 2025.

“¿Por qué la ministra de Minas Irene Vélez no le ha dicho a los colombianos que estamos en riesgo de racionamiento para el 2025?”, criticó Luna. “Colombia está ante un riesgo eminente de un racionamiento de energía en el año 2025-2026″, aseguró.

Según dijo, hay ocho puntos en específico que pondrían en riesgo la seguridad energética del país para los años 2025-2026. El primero es que ante la amenaza del Fenómeno del niño, el país cuenta con menos reservas y el Gobierno aún no tendría un plan para afrontarlo.

La segunda, es que, según Luna, considera que las declaraciones de la ministra Vélez sobre el tema del sector energético no han sido las más propicias.

El senador David Luna hizo la grave alerta en el Congreso.

“La capacidad instalada que tenemos hoy en día no es suficiente no solamente para lo que se está consumiendo sino adicionalmente para enfrentar una delicada situación como la que estamos mirando. Y no hemos escuchado cuál será la estrategia que adoptara el Ministerio para enfrentar esta situación. Esto no es un tema solamente del Ideam”, dijo Luna.

Otra de las razones es que la tendencia de aumento de la demanda no ha venido acompañada de un aumento proporcional en la oferta energética. “Quiere decir que en estos momentos en nuestro país (...) en muchas ocasiones ha habido mayor consumo de lo presupuestado”, aseguró el senador de Cambio Radical.

También dijo que ha hecho falta acompañamiento del Gobierno en materia de diálogo social que derivaría en el déficit energético que alerta para los próximos años.

“El gobierno ha fallado en la gestión para reducir la exposición a la bolsa de varias electrificadoras del país”, reclamó el senador de Cambio Radical.

Luna también puso de precedente que los usuarios de la región Caribe siguen pagando por los robos de energía la negligencia de Electricaribe. Y que el discurso anti-inversión del Gobierno pone en peligro la oferta energética de los próximos años.

“El Gobierno plantea, ‘por la puerta de atrás’, una estatización completa del sector eléctrico que ya sabemos que fue un fracaso”, afirmó.

Los senadores Miguel Uribe y David Luna fueron los citantes al debate en contra de la ministra. - Foto: SEMANA, David Luna

También puso de precedente que no se estaría implementando correctamente la transición energética en la que se basa el Gobierno. “La sostenibilidad energética de la ciudad de Bogotá con el proyecto Colectora es una situación muy compleja”, denunció Luna.

El senador dijo que se trata de una contradicción política, ya que todos están de acuerdo con una transición energética, pero que eso no puede generar, no haya abastecimiento energético en el país. “No habrá transición energética si no hay transmisión”, afirmó.

La ministra Minas y Energía, Irene Vélez, enfrenta su segunda moción de censura. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Luna dijo que es fundamental que las comunidades se empoderen, sin embargo, que deben controlarse los permisos que se están tramitando, muchas veces para trabar los proyectos de infraestructura. “Lo único que quieren es poner al país en jaque”, dijo el senador.

Por ahora continúa el debate en la plenaria del Senado que arrancó luego de las 3 p.m. Otro de los citantes fue el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático.

Por su parte, la ministra de Mina y Energía, Irene Vélez, defiende su cartera. Se trata del segundo debate de moción de censura que enfrenta en su contra, siendo la única miembro del gabinete en afrontar este proceso.

La próxima semana deberá citar la mesa directiva del Senado para que se lleve a cabo la votación, aunque se sabe que no prosperará, ya que el Gobierno cuenta con las mayorías en el Congreso.