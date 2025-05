“La política pública de paz total fracasó y la comunidad internacional debe lanzar un mensaje de alerta para no ser cómplice con la muerte de cientos de miles de vidas humanas”, aseguró el precandidato presidencial.

La Paz Total fracasó y la comunidad internacional no puede ser cómplice. Hoy envíe una carta formal a varios países garantes, pidiéndoles revisar su respaldo: la diplomacia no puede justificar el fracaso. La violencia aumentó y el Estado se debilitó. Colombia necesita apoyo… pic.twitter.com/1MKpcbM0Nn

Según el exsenador, estas iniciativas no estarían debilitando a los violentos, sino todo lo contrario, los grupos armados se estarían fortaleciendo. “No hay resultados y lo que sí hay es más miedo en las comunidades”, cuestionó.

Para Luna no se trata de un tema de percepción sino que las cifras lo demuestran. Solo en 2024, el Instituto de Medicina Legal reportó 13.900 homicidios y los casos de extorsión pasaron de 7.160 en 2022 a 7.943 en 2024, es decir, un aumento del 11 %. En el caso de los secuestros subieron de 223 en 2022 a 290 en 2024. Según la Defensoría del Pueblo hay presencia de estructuras criminales en más del 70 % de los municipios del país.

“Les pedí a estos países revisar urgentemente el respaldo que sus gobiernos le están entregando al proceso de paz total. No se pueden legitimar procesos que no cumplen estándares básicos. En unos procesos donde las condiciones no existen, esos acompañamientos deberían suspenderse”, afirmó Luna.