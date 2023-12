De Álvaro Uribe a Javier Milei: este fue el mensaje de felicitación del expresidente colombiano al mandatario argentino

El gobierno de Milei ha sido muy claro en que no tolerará que la protesta se use con el fin de parar al país. “Se inició un cambio en la manera de tratar con los piqueteros y con los violentos. La mayoría de la ciudadanía decidió ser libre y no concurrir al corte de calles previsto. Se terminó el “vale todo”. Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos”, dijo al excandidata Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad de la Nación, en el mensaje que destacó el exmandataria.