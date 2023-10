Decisión de Gustavo Petro, de no contratar en licitaciones de único proponente, le cuesta millones al país; empresarios podrían demandar

En un polémico trino, el presidente les ordenó a los funcionarios que no contraten a únicos proponentes. “(...) No permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten. Y todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este Gobierno no se permite la corrupción”, ordenó el mandatario.