Definidos los representantes a la Cámara de 14 departamentos: CNE declaró las elecciones

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristián Quiroz, informó que ya se declararon las elecciones a los representantes a la Cámara en 14 departamentos y en seis Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Ya se oficializaron los representantes para el período 2026–2030 en Amazonas, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Quindío, San Andrés, Tolima, Vaupés y Vichada. También en las CITREP 2, 3, 5, 8, 13 y 14.

Quiroz contó que, una vez terminado el período de escrutinio en la Cámara, se avanzará con la consolidación de los resultados de listas del Senado: “Vamos a trabajar muy rápido, y queremos garantizar que todos estemos trabajando de la mano con la Registraduría”.

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Representantes a la Cámara en 14 departamentos

Amazonas: Mónica Karina Bocanegra Pantoja (Partido Liberal) y Orlando Rayo Acosta (La voz del Amazonas).

Mónica Karina Bocanegra Pantoja (Partido Liberal) y Orlando Rayo Acosta (La voz del Amazonas). Arauca: Germán Rogelio Rozo Anís (Partido Liberal) y Manuel Alexander Pérez Rueda (Centro Democrático).

Germán Rogelio Rozo Anís (Partido Liberal) y Manuel Alexander Pérez Rueda (Centro Democrático). Bolívar: Yolanda Wong Baldiris (Partido Liberal), María Camila Salas Salas (Partido Conservador), Juliana Aray Franco (Partido Conservador), Andrés Guillermo Montes Celedón (Partido Conservador), José Ricardo Ardila Pinedo (coalición Centro Democrático – Mira) y Amury Julio Pérez (Pacto Histórico).

Yolanda Wong Baldiris (Partido Liberal), María Camila Salas Salas (Partido Conservador), Juliana Aray Franco (Partido Conservador), Andrés Guillermo Montes Celedón (Partido Conservador), José Ricardo Ardila Pinedo (coalición Centro Democrático – Mira) y Amury Julio Pérez (Pacto Histórico). Boyacá: Héctor David Chaparro Chaparro (Partido Liberal), Yamit Noé Hurtado Neira (Alianza Verde), Jaime Raúl Salamanca Torres (Alianza Verde), Eduar Alexis Triana Rincón (Centro Democrático), José Luis Bohórquez López (Pacto Histórico) e Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso (Partido Conservador – Movimiento Salvación Nacional).

Imagen de referencia de votaciones. Foto: Liliana Rincón

Caldas: José Octavio Cardona León (Partido Liberal), Juan Manuel Londoño Jaramillo (Partido Conservador), Manuel Orlando Correa Bedoya (Partido Alianza Social Independiente – ASI), Mateo Hidalgo Montoya (coalición Centro Democrático y Partido de la U) y Santiago Osorio Marín (Pacto Histórico y Alianza Verde).

José Octavio Cardona León (Partido Liberal), Juan Manuel Londoño Jaramillo (Partido Conservador), Manuel Orlando Correa Bedoya (Partido Alianza Social Independiente – ASI), Mateo Hidalgo Montoya (coalición Centro Democrático y Partido de la U) y Santiago Osorio Marín (Pacto Histórico y Alianza Verde). Caquetá: Leonardo Ramón Ramírez (Revive Caquetá 2.0) y Juan Pablo Duque González (coalición Caquetá).

Leonardo Ramón Ramírez (Revive Caquetá 2.0) y Juan Pablo Duque González (coalición Caquetá). Casanare: Arledy Álvaro Patiño (Centro Democrático) y Diego Fernando García Alfonso (Alianza por Casanare).

Arledy Álvaro Patiño (Centro Democrático) y Diego Fernando García Alfonso (Alianza por Casanare). Cesar: Mello Castro González (Partido Liberal), Alfredo Ape Cuello Baute (Partido Conservador), Carlos de la Peña Durán (Partido de la U) y Alexandra Pineda Ortiz (Pacto Histórico).

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Guainía: Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical) y Jhon Alexander Molina Betancur (Partido de la U).

Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical) y Jhon Alexander Molina Betancur (Partido de la U). Magdalena: Kelyn Johana González Duarte (Partido Liberal), Franklin del Cristo Lozano de la Ossa (Partido Conservador), Chadan Francisco Rosado Taylor (Centro Democrático), Elizabeth Sabina Molina Campo (Centro Democrático) y José Felipe Hernández Polo (Pacto Histórico).

Kelyn Johana González Duarte (Partido Liberal), Franklin del Cristo Lozano de la Ossa (Partido Conservador), Chadan Francisco Rosado Taylor (Centro Democrático), Elizabeth Sabina Molina Campo (Centro Democrático) y José Felipe Hernández Polo (Pacto Histórico). Meta: Milton Virgilio Carreño Sánchez (Partido de la U), Darun Castellanos Romero (Centro Democrático) y María del Carmen Mayusa Cruz (Pacto Histórico).

Milton Virgilio Carreño Sánchez (Partido de la U), Darun Castellanos Romero (Centro Democrático) y María del Carmen Mayusa Cruz (Pacto Histórico). Putumayo: Miguel Ángel Rubio Bravo (Pacto Verde) y Diego Fernando Zambrano Pardo (Putumayo también es Colombia).

Miguel Ángel Rubio Bravo (Pacto Verde) y Diego Fernando Zambrano Pardo (Putumayo también es Colombia). Quindío: John Edgar Pérez Rojas (Cambio Radical), Jesús Armando Bedoya Rodríguez (Centro Democrático y Partido Conservador) y Miguel Ángel Grisales Suárez (Pacto Histórico).

John Edgar Pérez Rojas (Cambio Radical), Jesús Armando Bedoya Rodríguez (Centro Democrático y Partido Conservador) y Miguel Ángel Grisales Suárez (Pacto Histórico). San Andrés: Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal) y Jorge Méndez Hernández (Cambio Radical).

Votaciones. Imagen de referencia. Foto: Liliana Rincón