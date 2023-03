“Dejan al ELN en el paraíso”: Sergio Jaramillo asegura que el Gobierno se dejó meter “todos los goles” en el acuerdo con la guerrilla

El ex alto comisionado para la Paz criticó duramente la agenda que se acordó entre las partes y advirtió sobre sus implicaciones.

Sergio Jaramillo Caro, ex alto comisionado para la Paz, se pronunció sobre sus preocupaciones frente a la agenda firmada entre el Gobierno y el ELN para los diálogos de paz. En entrevista con W Radio, el exnegociador del acuerdo con las Farc emitió duras críticas al proceso liderado por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Jaramillo, no existe equilibrio entre los beneficios para la guerrilla y lo que gana el país con los primeros acuerdos.

“Mirando la agenda, pasando al mundo real y las cosas en concreto, la verdad yo no veo ese equilibrio. Más bien, veo cuatro problemas muy graves”, manifestó Jaramillo.

La guerrilla del ELN.

En primer lugar, expresó que existe un problema con los tiempos para la negociación y la evidencia de voluntad de paz por parte del ELN.

“Uno no ve esa decisión en la agenda. Una agenda es como una radiografía que usted le puede llevar a un médico y le puede decir: ‘Oiga, eso tiene cara de que va a salir bien o mal’”, explicó el ex alto comisionado.

Aseguró que el Gobierno Petro heredó una agenda “ambigua” para iniciar la negociación, cosa que no resolvió a favor del Estado colombiano.

“Estas ambigüedades que había en la agenda, a mí me parece que se resolvieron todas a favor del ELN. Usted encuentra cosas como que van a identificar las causas de los problemas fundamentales del país y proponer iniciativas. Oiga, ¿eso cuánto va a durar exactamente?”, cuestionó Jaramillo.

Recordó que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos habló casi cinco años con el ELN, conversaciones que solo resultaron en una agenda.

“Con un ELN armado van a discutir todos los problemas del país. Eso me lleva a un segundo punto, que es un problema de legitimidad. ¿Dónde está el equilibrio?”, agregó Jaramillo.

Criticó además que el Gobierno accedió a revisar el modelo económico y el régimen político: “Es exactamente lo que pasó en El Caguán y a mí me parece que es sencillamente antidemocrático”.

Los negociadores de la paz con el ELN. - Foto: afp

Tercero, el ex alto comisionado terminó resaltando que existe un problema de incentivos, dado que el Gobierno no busca usar la fuerza para presionar la mesa de negociación.

“Dejan al ELN en el paraíso, porque no van a estar perseguidos. El ELN hace veinte años tomó un giro estratégico, su estrategia principal no es la toma del poder por las armas, sino es trabajar con las masas para una transformación y usar las armas para presionarlas. El ELN va a tener todo el campo abierto para hacer lo que hace y consolidarse. Eso no va a funcionar”, agregó.

Cuarto, el ex alto comisionado dijo que existe un problema de secuencia en las etapas de negociación. “Entra este concepto, a mi juicio muy equivocado, de acuerdos parciales”, manifestó.

También aseguró que, en vez de un cese para terminar el conflicto, se prevé un cese para generar condiciones. Además, criticó el desarme, el cual queda en ambigüedades dentro de la agenda.

Equipo negociador en La Habana, liderado por Humberto de la Calle. - Foto: Ofician del Alto Comisionado para la Paz.

“La violencia política no tiene razón de ser y aquí estamos viendo lo contrario. Yo voy a discutir con usted eternamente todos los problemas del país, mientras tanto usted sigue armado”, comentó.

Además, comparando la negociación con el fútbol, aseguró que el Gobierno se dejó meter “todos los goles” del ELN.

“Esto parece el Alemania contra Brasil del mundial de 2014, el 7 a 1. Le metieron todos los goles. Oiga, pero ¿cómo así que acuerdan todas estas cosas y el ELN no se compromete a absolutamente nada? Sino al contrario, vuelven las pocas cosas que los amarraban mucho más ambiguas y generales. Deja todas las puertas abiertas para una negociación sin fin”, señaló el exnegociador en el Gobierno Santos.