Político

Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

El documento fue dirigido al magistrado César Augusto Reyes Medina e incluye enlaces como prueba.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

6 de enero de 2026, 2:56 a. m.
En la denuncia dice esto.
En la denuncia dice esto. Foto: Presidencia/Montaje:SEMANA

El ministro Antonio Sanguino presentó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas: la representante Lina María Garrido, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (‘Jota Pe’), y el representante Miguel Abraham Polo Polo.

La denuncia invoca posibles delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, y se fundamenta en publicaciones en X de los congresistas entre el 3 y el 5 de enero, tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

Lina Garrido denuncia a Antonio Sanguino por injuria y calumnia: “Los verdaderos traidores a la patria son ustedes”

El documento fue dirigido al magistrado César Augusto Reyes Medina e incluye fechas y enlaces a las publicaciones señaladas como prueba.

En la denuncia, Sanguino invoca artículos del Código Penal que sancionan conductas contra la soberanía e integridad territorial del país y solicita a la Sala Especial de instrucción que termine si procede abrir investigación formal.

Política

Fedemunicipios advierte a Gustavo Petro: “Pedir que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional”

Política

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

Política

Lina Garrido denuncia a Antonio Sanguino por injuria y calumnia: “Los verdaderos traidores a la patria son ustedes”

Política

Fajardo pide a Petro reunir a todos los expresidentes ante la tensión internacional y la caída de Maduro

Política

Corte Suprema inadmite denuncia por traición a la patria contra congresistas que viajaron a Estados Unidos a hablar con el gobierno Trump

Política

Francia Márquez rechazó “amenazas” de Donald Trump contra Gustavo Petro: “El pueblo colombiano eligió a este gobierno”

Política

Gobierno Petro informó que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra criminales y carteles de droga

Confidenciales

Paloma Valencia advierte que el Hospital Universitario San José está al borde de la quiebra. “Las cifras son demoledoras”

Consumo inteligente

¿Cómo denunciar abusos en el cobro de carro por aplicación este 24 de diciembre? Supertransporte responde

Bogotá

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

El ministro, según su mensaje público en redes sociales, destacó que “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”, y que esas conductas podrían ser sancionadas legalmente.

El procedimiento en este casos implica que la Corte Suprema decida si admite la denuncia y si ordena medidas de investigación.

Dentro de las publicaciones que hicieron los congresistas, el senador Jota Pe Hernández publicó el 3 de enero en X: “Mi sueño menos grande, ver a Petro capturado y tras las rejas, mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más”. Ese mismo día, también compartió en Instagram un mensaje que decía: “Celebra Venezuela, ojalá algún día podamos celebrar nosotros de ver a Gustavo Petro tras las rejas”.

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El 4 de enero, Hernández publicó otro reel en Instagram con el texto: “A Gustavo Petro le decimos, si lo piensa así, aténgase a las consecuencias, Estados Unidos lo está mirando, ya le dijo Donald Trump cuide su trasero”.

Finalmente, el 5 de enero publicó un mensaje más extenso en el que hace referencias a declaraciones del presidente Donald Trump sobre Colombia y menciona la situación del mandatario frente a Venezuela y los grupos armados ilegales.

Por su parte, la representante Lina María Garrido difundió mensajes en X el 3 de enero relacionados con el Gobierno y la seguridad del país, como: “#Justicia. Esto apenas empieza. Muy pronto una foto así también será tomada para los amigos del régimen que hoy están destruyendo a #Colombia. Están advertidos”.

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

Al día siguiente, publicó otro mensaje en el que daba la bienvenida al presidente de Estados Unidos a Colombia: “Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”.

Finalmente, el representante Miguel Abraham Polo Polo publicó en X el 3 de enero: “El siguiente eres tú @petrogustavo”, y otro mensaje en el que señalaba: “El sueño de 50 millones de colombianos”.

Más de Política

En la denuncia dice esto.

Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

Presidente Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Municipios

Fedemunicipios advierte a Gustavo Petro: “Pedir que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional”

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

Lina Garrido y Antonio Sanguino.

Lina Garrido denuncia a Antonio Sanguino por injuria y calumnia: “Los verdaderos traidores a la patria son ustedes”

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Fajardo pide a Petro reunir a todos los expresidentes ante la tensión internacional y la caída de Maduro

Congresistas que viajaron a Estados Unidos

Corte Suprema inadmite denuncia por traición a la patria contra congresistas que viajaron a Estados Unidos a hablar con el gobierno Trump

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la crisis entre Donald Trump y Gustavo Petro.

Francia Márquez rechazó “amenazas” de Donald Trump contra Gustavo Petro: “El pueblo colombiano eligió a este gobierno”

Gobierno Petro se comprometió con la lucha contra el narcotráfico ante Estados Unidos.

Gobierno Petro informó que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra criminales y carteles de droga

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Le caen con toda a Petro por amenazar con volver a tomar las armas tras arremetida de Trump: “Peligrosos delirios”

Plenaria Senado, reforma laboral

Sanguino anunció acciones penales contra Jota Pe Hernández y Lina Garrido por llamados a “invasiones” en medio de la tensión por bombardeos de EE. UU. en Venezuela

Noticias Destacadas