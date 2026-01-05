Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

El ministro Antonio Sanguino presentó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas: la representante Lina María Garrido, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (‘Jota Pe’), y el representante Miguel Abraham Polo Polo.
La denuncia invoca posibles delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, y se fundamenta en publicaciones en X de los congresistas entre el 3 y el 5 de enero, tras la captura del dictador Nicolás Maduro.
El documento fue dirigido al magistrado César Augusto Reyes Medina e incluye fechas y enlaces a las publicaciones señaladas como prueba.
Esta es nuestra denuncia penal ante la honorable Corte Suprema de Justicia contra @linamariagarri1, @MiguelPoloP, @JotaPeHernandez por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria. pic.twitter.com/IpDVs9Ms4s— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 6, 2026
En la denuncia, Sanguino invoca artículos del Código Penal que sancionan conductas contra la soberanía e integridad territorial del país y solicita a la Sala Especial de instrucción que termine si procede abrir investigación formal.
El ministro, según su mensaje público en redes sociales, destacó que “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”, y que esas conductas podrían ser sancionadas legalmente.
El procedimiento en este casos implica que la Corte Suprema decida si admite la denuncia y si ordena medidas de investigación.
Dentro de las publicaciones que hicieron los congresistas, el senador Jota Pe Hernández publicó el 3 de enero en X: “Mi sueño menos grande, ver a Petro capturado y tras las rejas, mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más”. Ese mismo día, también compartió en Instagram un mensaje que decía: “Celebra Venezuela, ojalá algún día podamos celebrar nosotros de ver a Gustavo Petro tras las rejas”.
El 4 de enero, Hernández publicó otro reel en Instagram con el texto: “A Gustavo Petro le decimos, si lo piensa así, aténgase a las consecuencias, Estados Unidos lo está mirando, ya le dijo Donald Trump cuide su trasero”.
Finalmente, el 5 de enero publicó un mensaje más extenso en el que hace referencias a declaraciones del presidente Donald Trump sobre Colombia y menciona la situación del mandatario frente a Venezuela y los grupos armados ilegales.
Por su parte, la representante Lina María Garrido difundió mensajes en X el 3 de enero relacionados con el Gobierno y la seguridad del país, como: “#Justicia. Esto apenas empieza. Muy pronto una foto así también será tomada para los amigos del régimen que hoy están destruyendo a #Colombia. Están advertidos”.
Al día siguiente, publicó otro mensaje en el que daba la bienvenida al presidente de Estados Unidos a Colombia: “Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”.
Finalmente, el representante Miguel Abraham Polo Polo publicó en X el 3 de enero: “El siguiente eres tú @petrogustavo”, y otro mensaje en el que señalaba: “El sueño de 50 millones de colombianos”.