“Desajuste institucional suave”: la excusa que dio Petro por fallida ‘cita’ en Casa de Nariño con partidos políticos

Varias voces políticas se refirieron este martes, 14 de octubre, a una “reunión” que estaba programada entre varios congresistas y el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño.

El objetivo del encuentro era discutir la reforma a la salud, la cual se debate en la Comisión Séptima del Senado; sin embargo, para sorpresa de varios congresistas, el mandatario colombiano, por medio de un mensaje que publicó en su cuenta de X, expresó que no había convocado a tal reunión.

La situación llamó la atención de la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, quien le pasó una fuerte factura a Petro.

“Respetado presidente @petrogustavo, su trino nos revela que la cordial invitación de la directora del Dapre a la Comisión Séptima fue, por decirlo suavemente, un ‘desajuste institucional’”, expresó la congresista en su cuenta de X.

Además, indicó: “Sería un hito memorable que, antes de que concluya su gobierno, lográramos presenciar una decisión en que las distintas voces del Ejecutivo no se contradigan, como suele ser la norma. ¡Solo por curiosidad, para ver si tal armonía es posible alguna vez! Confío en que, con esfuerzo, algún día lo lograrán”.

“Con gusto le compartimos el texto de la invitación que usted nos hizo por medio de la directora del Dapre, la cual decidimos no aceptar al considerar que siendo la reforma a la salud un debate tan importante, debe hacerse en el seno de la comisión, de cara al país y no en reuniones privadas”, le dijo Blel a Petro.

El mandatario colombiano no guardó silencio por el cruce de mensajes sobre la supuesta reunión en la Casa de Nariño y respondió por la misma vía, su cuenta personal de X.

“Así es. Un desajuste institucional suave que no es culpa de la directora. Pero nunca propuse esa reunión. Mi acuerdo lo hice con Efraín Cepeda y Dilian, como presidentes de partidos hace dos años para la reforma a la salud; cumplí con las normas que me pidieron transformar del proyecto inicial y me incumplieron y pasamos a otra fase”, recalcó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Ustedes discutirán con el pueblo en donde toca: las urnas, el por qué sabotearon el proyecto de la salud en la Comisión Séptima; para mí queda el último paso, que es la plenaria, aunque ustedes pueden sabotear también eso”.