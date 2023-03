“Desátele las manos a la fuerza pública”: la solicitud de David Luna a Iván Velásquez, ministro de Defensa

Este martes, Iván Velásquez, ministro de Defensa, asistió a una citación de debate de control político en el Senado de la República. Durante la sesión, el senador David Luna, uno de los citantes y promotores del espacio, criticó duramente el manejo del jefe de la cartera en lo que va del Gobierno.

De acuerdo con el senador de oposición, los decretos de cese al fuego “amarraron” la acción de la fuerza pública.

“Esos decretos amarraron las manos de nuestra fuerza pública. Hoy se debilita la seguridad del país. En el artículo segundo de dichos decretos se decía con contundencia que se ordenan suspender las operaciones ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros de tales organizaciones y, por supuesto, de la fuerza pública. Cuando no existe control, los ratones hacen fiesta”, sostuvo el senador sobre el posterior incumplimiento de lo pactado.

Además, resaltó que el Gobierno no ha elaborado una política de seguridad y defensa: “A la fecha esta política pública no existe. Ni siquiera hay un borrador publicado, ni siquiera ha habido la posibilidad de que exista el espacio para poder discutir sobre esas alternativas. Ahí uno puede concluir que no hay timonel, no hay rumbo. En ese sentido, no se sabe a qué le apunta el sector defensa”.

Debate de control político a Ministro de Defensa Iván Velásquez - Foto: Esteban Vega La Rotta

Luna hizo énfasis en la ‘paz total’ en toda la extensión de su intervención, asegurando que no existe una estrategia para llevar a cabo los procesos de negociación.

“No solo deben tener reglas claras, sino reglas públicas. Usted puede sentarse a la mesa con el grupo que considere, pero tiene que tener reglas claras y una de ellas la presentamos como exigencia. Es que la fuerza pública bajo ninguna circunstancia sea obligada a bajar sus manos para proteger a la sociedad. Es un mínimo, ese mínimo es desatarle las manos a la fuerza pública”, aseveró.

Fiscal Barbosa denuncia que el Gobierno busca “legalizar” toda la cadena de narcotráfico

El fiscal Francisco Barbosa fue invitado como ponente en una conferencia magistral sobre las finanzas criminales y el papel de las instituciones contra el lavado de activos. - Foto: Fiscalía

En un evento internacional, con sede en Santo Domingo, el fiscal Francisco Barbosa fue invitado como ponente en una conferencia magistral sobre las finanzas criminales y el papel de las instituciones contra el lavado de activos. El jefe del ente acusador de Colombia hizo una grave denuncia en este espacio lleno de fiscales y jefes de ministerios públicos de varios países.

De acuerdo con el fiscal en Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca, a través de diferentes reformas, “legalizar” toda la cadena criminal del narcotráfico. Lo dijo el jefe del ente acusador tras advertir que se intenta permitir la importación de precursores para el procesamiento de cocaína.

“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, dijo el fiscal.

Adicionalmente, el fiscal aseguró que de Colombia, al año, están saliendo más de mil toneladas de clorhidrato de cocaína, que en la costa Caribe colombiana está avaluada en cinco millones de dólares, pero que en suelo europeo o norteamericano, supera los 60 millones de euros.

“Estamos hablando de flujos de 500, 600, 1000 y 1500 toneladas de clorhidrato de cocaína que pueden estar saliendo sin ahondar en las otras actividades criminales como la minería ilegal, porque una cosa es la cocaína y otra cosa es el oro”, dijo el fiscal tras advertir que la metodología de investigación debe cambiar.