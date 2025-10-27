Suscribirse

Política

Desde el Partido de la U, sectores cercanos a Petro, proponen sumarse al Frente Amplio y que su candidato sea Roy Barreras

En la colectividad se da una fuerte discusión de si acercarse al petrismo para las elecciones del próximo año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 11:49 p. m.
Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.
Roy Barreras anunció recientemente su candidatura para participar del Frente Amplio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el Partido de la U hay una fuerte puja por lo que pueda pasar con la colectividad de cara al 2026. Si bien se declararon en independencia y sus directivas le han hecho frente al presidente Gustavo Petro, dentro de sus filas hay congresistas que han respaldado al mandatario en sus propuestas y proyectos.

En la colectividad ya hay voces que buscan acercar a la colectividad al petrismo, a través del Frente Amplio, la consulta que se hará en marzo con diferentes candidatos entre los que estarán Iván Cepeda, el ganador de la consulta del Pacto Histórico de este domingo.

Senador del Partido de la U, Antonio José Correa.
El senador Antonio José Correa es cercano al presidente Gustavo Petro. | Foto: Cortesía del senador.

El presidente de la Cámara Julián López, de esa colectividad, sacó la idea de crear La Nueva U, una disidencia de ese partido que llegue a donde Petro para respaldarlo. Desde la colectividad los más cercanos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le cayeron encima.

El senador Antonio José Correa, que se sabe que es cercano a Petro, dijo que no está de acuerdo con crear La Nueva U, sino que el partido debería discutir la posibilidad de llegar con el logo al Frente Amplio y competir en ese sector y sondeó a Roy Barreras para que los represente. El candidato de La Fuerza de la Paz venía de militar allí y se sabe que ha tenido acercamientos con ese sector.

Contexto: El Partido de la U está enfrentado por voces disidentes: al presidente de la Cámara de Representantes lo califican de “malagradecido”

“La llamada ‘Nueva U’ no existe; es una idea unipersonal, sin norte. Como senador del Partido de la U, mi invitación es a que, junto a la génesis del partido, los codirectores y las bancadas de Senado y Cámara, respondamos prontamente a su llamado para que, en justa democrática y de la mano de Dios y del pueblo, podamos participar con candidato propio”, afirmó el congresista.

La propuesta surgió luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera a la consulta del Frente Amplio y hasta propuso que se llame “Frente Humano”, una alianza en la que haya candidatos presidenciales del Partido Verde, La Nueva U y lo que llamó el “liberalismo de Gaitán y López Pumarejo”, que sería una referencia a los líderes del Partido Verde que lo respaldan. “Ese sería mi partido predilecto”, afirmó el mandatario.

Julián López presidente de la Cámara de Representantes
El presidente de la Cámara de Representantes propuso crear La Nueva U para llegar a donde Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En el caso de Barreras, el senador ha reconocido que se deben unir varios sectores en el Frente Amplio, entre los que ha buscado a los líderes del Partido de la U.

Que La U llegue al Frente Amplio no es una tarea sencilla, pues se sabe que los liderazgos cercanos a Dilian Francisca Toro siguen siendo relevantes y desde allí le hacen frente a Petro.

En ese sentido, el Partido de la U entrará en un debate profundo sobre qué hacer de cara a las elecciones del 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Lloverá este martes? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para el 28 de octubre

2. Caos en el Real Madrid: decisión con Vinícius fue echada para atrás y todo sale a la luz

3. Con sensible escultura, conmemoran en Medellín los 40 años de la toma del Palacio de Justicia

4. Valentina Lizcano se sinceró sobre su lucha contra la depresión endógena durante siete años; así se dio cuenta

5. Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 28 de octubre, cifras para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido de la URoy BarrerasGustavo Petro

Noticias Destacadas

Carolina Corcho y María José Pizarro.

María José Pizarro reclama ser cabeza de lista al Senado: “Carolina Corcho perdió y debe asumir las consecuencias”

Redacción Semana
Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

Desde el Partido de la U, sectores cercanos a Petro, proponen sumarse al Frente Amplio y que su candidato sea Roy Barreras

Redacción Semana
Jaime Santamaría, Daniel Quintero y el senador Pedro Florez.

Pedro Flórez, el congresista del Clan Torres, metió a su ahijado político como cabeza de lista a la Cámara

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.